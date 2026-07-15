海關搜5店舖檢720支懷疑冒牌烈酒　市值$88萬　8人被捕

香港海關早前接獲舉報，指有零售店售賣懷疑冒牌烈酒，經深入調查及在商標持有人的協助下，海關人員於6月在全港各區採取特別執法行動，打擊售賣冒牌烈酒。人員突擊搜查5間分別位於尖沙咀、上水、大埔及粉嶺的店鋪，檢獲720懷疑冒牌烈酒，共約575公升，市值約88萬元。

行動中，海關拘捕6男2女，年齡介乎26歲至55歲，包括4名店鋪負責人及4名員工。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。



海關檢獲720懷疑冒牌烈酒。共約575公升，估計市值約88萬元。（海關提供圖片）

經化驗後顯示樣本不含甲醇

海關已經將涉案懷疑冒牌烈酒樣本送往政府化驗所作測試，而有關測試已於7月完成，測試結果顯示樣本不含甲醇。海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑冒牌活動。