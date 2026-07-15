海關機場破兩販毒案拘兩內地男　檢$121萬大麻花可卡因

海關昨日和今日（14和15日）在香港國際機場，偵破兩宗涉及航空入境旅客的販毒案件，檢獲約2.5公斤懷疑大麻花和1公斤懷疑可卡因，估計市值共約121萬元。



海關在機場為一名從泰國飛抵本港的內地男旅客清關時，在其手提行李箱搜出約2.5公斤懷疑大麻花。（海關提供）

首宗案件中，海關人員昨日替一名從泰國曼谷飛抵本港的36歲內地男旅客清關時，在其手提行李箱中，發現該批市值約47萬元的懷疑大麻花，遂把該名男子拘捕。他已被控一項販運危險藥物罪，案件於明日（16日）在西九龍裁判法院提堂。

第二宗案件中的23歲內地男旅客，今日從馬來西亞吉隆坡飛抵本港。海關人員清關時，在他穿著的鞋內，發現該批市值約74萬元的懷疑可卡因，遂拘捕該名男子。案件仍在調查中。

海關在機場為一名從馬來西亞飛抵本港的內地男旅客清關時，在其鞋內搜出約1公斤懷疑可卡因。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動；同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，這確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。