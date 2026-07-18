涉假冒官員電騙案呃$77萬　32歲男廚師扮特務收款被捕

大嶼山警區刑事部偵破一宗假冒內地官員電話騙案，涉及騙款約77萬元，警方拘捕一名32歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。調查顯示，疑犯涉嫌假扮「特務調查人員」，向受害人展示偽造證件及文件，騙取信任後收取現金及安排轉賬。警方提醒市民，無論本地或內地執法人員均不會要求市民繳交保證金、進行現金交收或轉賬匯款，呼籲市民提高警覺，慎防受騙。



警方檢獲一張虛假協警工作證，以及相信用作製造假證、虛假文件的電腦和影印機。（王譯揚攝）

警方今年6月29日接獲一名受害人報案，指他接獲不明來電，騙徒自稱為內地執法人員，指受害人涉及一內地犯罪活動，並要求受害人繳交保證金。受害人擔心自己涉案，亦急於證明清白，不虞有詐，於是根據騙徒指示，到指定地點，將現金交予一名「特務調查人員」，及後又按指示將錢轉賬到其他本地傀儡銀行戶口。騙徒在收到騙款後便失去聯絡，受害人發現被騙，於是報警。

警方大嶼山警區刑事部督察黃樂程指，大嶼山警區刑事部接報後，迅速展開深入調查，透過「銳眼計劃」翻查大量閉路電視紀錄，鎖定一名男疑犯身份，並於昨日（17日）下午，在元朗區以「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕一名32歲本地男子，他報稱為廚師，正被扣查。警方在被捕人住所內，檢獲一張虛假協警工作證，以及相信用作製造假證、虛假文件的電腦和影印機。

大嶼山警區刑事部督察黃樂程交代案件。（王譯揚攝）

被捕男子在案中扮演「特務調查人員」，向受害人展示虛假證件或文件，令受害人相信涉及內地犯罪行為。據證物顯示，文件印有「中央保密局」等字眼；有關假證件則顯示為「專案特勤証」。案件仍然調查當中，不排除有更多人被捕。據悉，受害人仍然在職，接獲隨機致電的「cold call」墮入騙局。

被捕男子扮演「特務調查人員」，向受害人展示虛假證件，令受害人相信涉及內地犯罪行為。（王譯揚攝）

警方呼籲，無論為內地或本地執法人員，絕對不會要求市民作任何現金交收，或者轉賬匯款。同類型騙案中，騙徒會假扮調查人員出示虛假證件或文件，以博取市民信任。市民切勿輕信，應加以核實慎防受騙。

若市民收到自稱為執法人員的電話，對方要求提交保證金，市民要提高警覺，如果市民遇有任何嘅懷疑，可致電防騙易熱線18222查詢。根據香港法例第210章，盜竊罪條例第17條，以欺騙手段取得財產，屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。