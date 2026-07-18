紅磡露宿婆婆遭欺凌｜社署等安排送院　區議員介入　促警嚴正跟進

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，周三（15日）深夜疑遭淋煙灰水惡意欺凌，事件曝光後揭發人稱「阿嬌」的婆婆，原來多年來在街頭受到連串滋擾，包括多次被淋梘水、可樂、啤酒，甚至擲雞蛋，其健康狀況堪憂。九龍城區區議員林德成今日（18日）在街頭再發現婆婆蹤影，於是通知社工，婆婆其後由救護車送院治理。林德成強烈譴責針對弱勢長者的惡意欺凌，直斥性質惡劣、絕不能接受。其辦事處已即時啟動三項應急行動，包括尋獲並慰問婆婆、聯絡社署外展隊介入，以及要求警方嚴正調查。



林指，婆婆屬區內典型「高戒心、隱蔽式」個案，過去多次拒絕宿位安置。他倡議當局增加夜間外展服務、建立跨界別聯動機制，將「被動救援」轉為「主動保護弱勢」。社會福利署回覆《香港01》查詢表示，服務隊曾就婆婆的個案進行多次外展關懷探訪；社署在得悉事件後，於今早聯同津助非政府機構營辦三隊露宿者綜合服務隊安排她入院檢查，並會繼續跟進其福利需要。



紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場，有附近紙紮店負責人上前了解她的情況。（羅日昇攝/資料圖片）

周三（15日）深夜，紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，疑被人淋煙灰水，有熱心市民目擊事件，未及制止，卻聞老婦呼救，於是代為報警。惟老婦最終拒絕送院，目擊者在社交平台公開事件譴責及呼籲社工介入跟進。另有讀者向《香港01》提供閉路電視片段，直擊婆婆被淋水欺凌的情況。

區議員案發後兩度介入 將婆婆送院檢查

《香港01》今日聯絡到九龍城區兩名區議員林德成及黃馳了解，據知案發後翌日（ 16日），區議員及跨部門人員已到場跟進婆婆情況，並安排送院，17日上午她仍在醫院，至下午卻被記者及街坊發現回到紅磡。

今日（18日）上午10時，林德成再到觀音街見到婆婆，她身體有損傷，語無倫次，於是通知社工。他其後補充，今日是社署、警方、消防處救護員及食環署的聯合行動，最終游說到婆婆送院檢查。食環署人員亦到場洗街。

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林德成表示得悉周三深夜發生的淋煙灰水的欺凌事件，強調性質惡劣、絕對不能接受，是對弱勢長者的無理傷害。議員辦事處已經即時啟動三項應急跟進行動，包括即日主動尋獲該名婆婆進行慰問，了解其身體狀況及情緒；即時聯絡社署助理專員、外展社工，要求立刻開展專業外展跟進，持續情緒輔導；主動聯絡警方，了解案件調查進度，要求嚴正跟進惡意傷人、欺凌弱勢行為，絕不容許任何人隨意欺凌露宿長者。林德成表示將全程緊貼個案、會作恆常探訪，避免同類傷害再次發生。

他指出，紅磡觀音廟一帶人流複雜、深夜偏僻、燈光較暗，而這次惡意、針對性欺凌傷人屬於罕見及極端個案。他續指，該處部分位置屬於行人路及廟宇外圍空地，存在監控盲點，且夜間照明薄弱，導致弱勢的露宿者成為被欺凌及滋擾的對象，同時亦令犯案者輕易逃逸。

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場，有附近紙紮店負責人上前了解她的情況。（羅日昇攝/資料圖片）

老婦戒心重難介入 區議員倡無間斷關懷建信任

林德成於過去數年聯同地區義工、社福機構多次主動接觸、探訪關懷，了解婆婆的需求，惟婆婆性格戒心較重、習慣獨處，長期拒絕穩定住宿、院舍安排及深入社會服務跟進，屬於地區典型「隱蔽式、高戒心露宿長者」，坦言是長期持續關注但難以切入跟進的個案。

林德成建議，當局增加九龍城區夜間外展社工服務時段，重點巡查紅磡深夜露宿黑點；推動地區關愛隊、議員團隊、社工機構建立恆常聯動機制，對高齡、隱蔽、高戒心露宿者做持續關懷、軟性跟進，增加外展服務輪次、使接觸無間斷，從而建立長期信任關係；爭取更多地區關愛資源、物資支援及心理輔導服務，由「被動救援」變成「主動保護弱勢」。

另一區議員黃馳表示，一直有留意婆婆的情況，在周四舉行的區議會社會服務相關委員會會議上，亦有議員同事已提交文件，要求社署派員了解露宿者的需要，並提供適切的庇護支援。

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場。（羅日昇攝/資料圖片）

目前社會福利署與非政府組織共設有3支服務隊，恆常為露宿者提供外展探訪、身心健康物資及安置等支援，地區人士亦一直與相關部門保持緊密溝通。然而，現行社福政策重視個人私隱與受助者的自主意願，因此需要鼓勵婆婆配合協助。黃馳對此表示：「衷心希望婆婆平安，呢啲事件唔好再發生。」

社會福利署回覆《香港01》查詢指出。露宿是複雜的社會問題，涉及不同政策局及部門的範疇，當中包括露宿者的住宿、福利、醫療等方面的服務需要，以至於地區層面跨部門的統籌行動。各政府部門及地區服務單位一直緊密合作，協力支援露宿人士。就露宿者的福利需要，社會福利署津助非政府機構營辦三隊露宿者綜合服務隊（服務隊），進行日間及深宵外展探訪，主動接觸露宿者，了解其露宿的原因，並按他們的實際需要及接受服務的意願，提供綜合服務，包括輔導、服務轉介、短期住宿、經濟援助等，以解決露宿者的緊急福利需要，協助他們脫離露宿生活，重新融入社會。社署亦津助非政府機構營辦短期宿舍，為露宿者提供短期過渡性住宿，並透過輔導及諮詢，協助他們過渡到穩定的住宿安排。

社署指，就「阿嬌」婆婆的個案，服務隊曾進行多次外展關懷探訪。社署在得悉事件後，於今早聯同服務隊安排她入院檢查，並會繼續跟進其福利需要。