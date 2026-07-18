德國空運糖塊藏毒闖關　海關拘3男檢K仔值逾$5000萬

香港海關於7月14日，在香港國際機場截獲一批由德國抵港的空運貨物，檢獲約131公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值約$5,140萬元。該批毒品的外觀與真糖粒極度相似，惟關員仍以X光，秤重等方式揭發其偽裝。人員最終就案件拘捕3人，包括2名持有俗稱「行街紙」的孟加拉男子，他們均涉嫌「販運危險藥物」罪被捕，案件將於下周一（20日）在屯門裁判法院提堂。



該批毒品外觀與真糖粒極度相似。（黃偉民攝）

海關機場科空運貨物第一組督察徐健禧交代案情，表示關員在查驗一批由德國抵港、報稱糖塊的空運貨物時，因該批共重1,380公斤貨物與一般貨值不符，且曾多次轉機，於是引起海關人員懷疑。人員在X光檢查中發現影像存在差異，經開箱秤重及毒品測試後，終於在117桶貨物中檢獲17桶懷疑毒品氯胺酮（俗稱K仔）並拘捕一名提取該批貨物的58歲本地男子。

海關毒品調查科再作跟進調查，於7月16日展開監控遞送行動，在元朗橫台山一個物流倉庫拘捕2名到場接收貨物的非華裔男子。兩名被捕的非華裔男子均為24歲孟加拉籍，報稱無業，兩人均持有俗稱「行街紙」（Form 8）的擔保書。海關毒品調查科毒品調查第三組高級調查主任趙啟榮表示，兩名非華裔男子將被共同控以一項「販運危險藥物」罪，案件將於7月20日在屯門裁判法院提堂。至於該名58歲本地男子目前獲保釋侯查。