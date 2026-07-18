網傳兩電單車超載 　後座成人懷抱幼童　網民斥：害死個小朋友

網上流傳兩張照片，顯示兩輛電單車分別在牛頭角和元朗超載，兩車的第三名乘客更均是幼童，其中牛頭角涉事電單車的幼童更沒有戴上頭盔。



相片引起網民熱議，怒斥「有冇搞錯、如今竟拿孩子條命在馬路上玩雜技的父母嗎？人命關天呀！」，「想害死個小朋友」 ，直言一旦遇上急煞車、急轉彎或發生交通意外，幼童恐面臨較高受傷風險，促請警方嚴厲執法，防止日後發生嚴重意外。



牛頭角道及振華道交界，有電單車超載，一名成年人在電單車後座抱著一名年幼兒童。（Facebook 香港鐵騎館）

其中在牛頭角道及振華道交界被拍下的一輛綿羊仔電單車，正停在路口等候交通燈時，從照片可見，司機及後座乘客均佩戴頭盔，而幼童則由後座乘客抱在懷中，未見佩戴頭盔。

另外，昨日網上流傳一張照片，拍攝位置相信是博愛醫院對開的元朗公路近博愛迴旋處。相中電單車在道路上行駛時，車上共載有兩名成年人，中間坐著一名頭戴粉紅色頭盔的幼童，由後座乘客以手扶抱。後座乘客亦攜著大小兩袋、再孭著一個幼稚園書包。網民批評有關舉動「十分危險」，是「攞家人條命較飛」，籲「別害了其他道路使用者」。

同類事件過往多次發生，去年3月，有網民目擊，屯門鄉事會路114號近雅都花園對開馬路，一名身穿幼稚園校服、孭幼稚園書包的年幼女童，為電單車乘客，與司機兩人雖有戴頭盔，但身驅嬌小的女童只雙手環抱司機雙臂、雙腳岔開懸空，未能碰到腳踏或地上，情況驚險。

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第53條，除非電單車設有側車，否則不可運載超過一名乘客。同時，電單車司機不得用電單車運載不足8歲的兒童乘客，除非該兒童是坐在牢固安裝在側車內的座位上。