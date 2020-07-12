將軍澳驚見電單車超載坐3人　女童冇戴頭盔夾中間　途人勸阻被鬧

駕駛任何車輛都必須要有安全意識，但有市民最近在將軍澳目擊一家三口同乘一部電單車，當中一名未佩戴頭盔的女童坐在疑似是父母之間，非常危險。一名女途人出言勸阻，卻被男司機挑釁和質疑：「你又唔係差人！」途人最後拍下涉事電單車的車牌，表明將會報警；網民看過影片後亦怒轟男司機「死唔認錯」，「唔顧自己都顧下個女啦！」

網上最近流傳一段影片，看到疑似一家三口同乘一輛電單車，未有佩戴頭盔的女童坐在父母之間；女途人見狀上前提醒。（fb「將軍澳主場」）

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該段影片近日在各個facebook群組瘋傳，片中司機涉嫌違法的行為和駕駛態度更是引起熱議。影片所見，事發時一名中年男子正於將軍澳尚德邨附近駕駛電單車，後座載有女童和另一名女子，該對男女疑為女童的父母。

在等候交通燈期間，女途人上前提醒電單車司機，指他們已違反法例，「你開車時已同你講咗，咁樣好危險，犯法嗰喎」，未料對方反指「你又唔係差人」，其後拿出手機「反拍」，而女乘客則指罵「黐線」。途人見對方「死撐」拒認錯，便拍下涉事電單車的車牌，聲言會報警，並霸氣回擊：「影低我最好，知道邊個報警拉你哋啊！」

大批網民看過影片紛紛大讚女途人，「片主做得好，呢啲人真係累人累物」，又狠批涉事男女毫無安全意識，「發生意外個小朋友好危險」、「用意外包圍住個小朋友，佢地好憎佢㗎？」強調絕不能讓司機逃之夭夭。

根據香港《道路交通(交通管制)規例》第53條，在道路上的電單車司機，除非電單車配有側車，否則不得在其電單車運載1名以上的乘客。此外，在道路上的電單車司機，不得用該電單車運載不足8歲的兒童乘客，除非該兒童坐於牢固安裝在側車內的座位上。