筲箕灣停水｜明華大廈老街坊取山邊水應急：折墮啊，有菌都要用啊

筲箕灣一帶今早（19日）突發食水供應受阻。《香港01》記者在受影響的明華大廈外視察，留意到不少明華大廈居民提著膠桶、鐵煲、盆子等器皿到附近山邊取水應急。有街坊因家中無法煮食及沖涼，無奈第一次到山邊取水，更就地取材用樹葉引水，直言在「無水洗面刷牙」下根本別無選擇，有街坊直言居住30多年來未曾取用山邊水，如今大嘆：「折墮啊而家，有菌都要用啊。」有街坊不滿水務署無公告及無資料，更憂心年長居民無力搬水，希望盡快恢復食水供應。



居民江先生手持一大一細的膠盆前來取山邊水。（蔡正邦攝）

居民江先生手持一大一細的膠盆前來取山邊水，他表示山水只會用來洗手洗腳，不會「擺入口」。對於水務署的應變措施，江先生感到強烈不滿，批評：「水務署冇（資料）料、冇announcement（公告）關於呢個東區會停水！」他又指，東大街有水車，惟明華大廈卻沒有，他直斥：「（水務署）嘥氣啦！」他指出，自己尚且有能力搬水，但不少年長居民根本無計可施：「我哋唔算（慘），老人家先慘！」希望盡快恢復食水供應。

居民鄧先生手持水桶及膠盆，走到附近山邊取水。期間他更就地取材，利用樹葉將山邊水引導至盆內。他表示，今早睡醒便發現家中斷水，由於家中不能煮食，亦無法沖涼，在別無選擇下，便第一次到山邊取山水。被問到會否擔心山邊水存在衞生問題時，該名街坊無奈直言：「你都冇水剩囉，咁你點呀？冇水洗面刷牙，乜都冇！」他透露，早前已到此取水，更要沿樓梯提著一整桶水徒步走回家。

居民鄧先生利用樹葉將流下的山泉水引導至盆內。（蔡正邦攝）

居民黎太表示今晨5時起便發現停水，無奈下只能取山邊水，她坦言：「我住咗30幾年都未曾試過入（山邊）水呀，大佬，折墮啊而家。有菌都要用啊。」，由於即將返工，只能匆忙間拿著兩個空樽前來裝水。她表示，取水只為抹面消暑，不會用來煮食，「嗱嗱聲走去攞兩樽返嚟，唔係要嚟飲，要嚟抹面咋，好熱呀！」黎太又批評，自5時許斷水，到現在金華大廈根本不見有水車支援。