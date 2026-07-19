筲箕灣停水｜食肆撲水自救蒸點心　職員四出排隊：三桶水頂兩粒鐘

筲箕灣今日（19日）突發食水供應受阻，區內居民及食肆商戶大受影響，紛紛提着大大小小的水桶、水袋到水務署水車前排隊「撲水」。對於用水量極大的飲食業而言，停水幾乎無法營業。有主打包點料理的點心店一度被迫暫停營業，職員無奈要四出排隊取水應急，以求勉強維持運作，他們提住3個膠水桶及多個水袋排隊，自言已是今日第二轉攞水，又向記者表示：「（三桶水）可以頂個零兩個鐘。」



三名點心店排隊攞水，今日已取第二轉水。（蔡正邦攝）

蒸爐缺水被迫停業 靠人手入水死撐

該間點心店的職員受訪時正提着盛水裝備在金華街排隊取水，她無奈表示，店舖早前已因缺水而一度暫停營業：「無水蒸飯，無水蒸點心，要攞水返去先可以蒸到。」她解釋，店內的蒸飯設備原本是連接喉管自動入水，在停水下得物無所用；幸好其中一部機器可以從外部以人手加水，因此他們只好不斷往返水車取水，靠人手「入水」來繼續蒸煮食物。

三人提住3個膠水桶及多個水袋排隊。（蔡正邦攝）

食水消耗極快 三桶水僅夠用兩小時

由於事出突然，職員唯有四出排隊攞水，該職員指受訪時已是她「第二轉」來取水，第一轉取回的食水早已耗盡。她坦言，取回來的食水除了用作蒸飯和蒸點心，另一名職員則指還要兼顧清洗器皿等其他日常工序，食水消耗速度極快，他們坦言：「（三桶水）可以頂個零兩個鐘。」

面對復水無期，職員坦言現時的水量「梗係唔夠」，但只能抱着「勉強用住先、頂住先」的心態。她表示：「佢（水務署）不停有水派，我哋就不停攞㗎啦。」盡力維持點心店的運作。

現場大批街坊排隊取水。（蔡正邦攝）