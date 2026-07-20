筲箕灣停水｜供水一再押後　商戶批預算失準：人工又蝕、生意又無

筲箕灣一帶大範圍暫供食水供應，由昨日（19日）下午2時至今日（20日）中午仍未完全恢復。適逢紅雨襲港，街坊生活及商業活動大受影響。有商舖職員批評水務署預算失準，令店舖誤以為有食水供應如常開舖，結果「人工又蝕、生意又無」雙重損失。



筲箕灣街市一間豆腐舖的店員尹小姐稱，今早已經來回取水5次，慨嘆既辛苦又麻煩。她指沒有食水，造豆腐都有困難，而且街坊亦不在家煮食，直接影響銷售，令生意額大跌一半。

由於署方曾經宣佈今早6時將恢復供水，老闆於是決定照常營業，不料其後延遲至中午，一個早上疲於取水。尹說：「最緊要係資訊，你（水務署）唔好話今日6點供水吖嘛。我今日可以唔開檔，依家一開檔，起碼多幾份人工，幾千元人工。我唔開檔都唔使蝕人工，依家開檔，人工又蝕，生意又無。」

受供水限制影響，筲箕灣有店舖生意大受影響，豆腐店店員直言「不開檔都不用蝕人工」。（陳巧恩攝）

另一間魚蛋粉麵店的職員許小姐稱，店舖存水充足，昨日生意沒有太大影響。反而可能因為其他食肆沒有水，讓粉麵店生意不跌反升。不過今日應該不夠用，用掉所有存水便會收舖。

對於耗時找尋爆水管位置，她表示莫名其妙：「因為現在漏水那個位置，是以前已經發生過一次爆水管的。昨天應該第一時間就去那個位置找，找了其他地方，最後才去找那個位置，才找得到；以前爆過意外的地方應該首選去找啊！」

魚蛋粉麵店職員昨天生意大致維持，但今日用完餘下的水會提早收舖。（陳巧恩攝）

位於筲箕灣工廠街的一間髲型屋同樣未能營業。髲型師李先生無奈說：「直頭無生意，無人來。因為無水，他（客人）知道整個筲箕灣無水，白坐，就唔嚟喇！（今日取消的預約）大概十幾個，其他師傅都無返，老闆都無返。」他認為突發事件難處理，但無解時間太長：「搞咁耐都搞唔到，整個筲箕灣區都沒有東西吃，要去西灣河。」

髲型屋昨日和今天的預約也要取消。（陳巧恩攝）

另外，街坊張太亦同樣認為署方太早公佈重新供水的時間，反而令她沒有再準備更多存水，大失預算。由於今晚要在家煮飯，又苦於家中沒有大型器具，所以已來回4、5次裝水，形容是「是很麻煩」。

署方繼續加派水箱。（翁鈺輝攝）

另一位街坊譚先生則予以體諒，他表示工程完成後再有滲漏「大家都唔想」；認為人員已盡力搶修值得原諒。他又說「大家都唔想有第二次」，希望署方早日訂定時間表更換老舊的喉管。

李先生對延後供水的情況表示失望，直言「每一個人都唔滿意」，但明白工程難免有意外，亦只能接受。他促請當局平日加強檢查供水喉管，不應等意外發生再事後修理。