筲箕灣停水｜水務署：上午近11時陸續供水　金華街一帶較後才復常

筲箕灣道新成街交界，昨午（19日）有食水管破裂，造成筲箕灣一帶大範圍暫供食水供應。水務署曾於今日（20日）清晨5時指緊急水管維修工程已完成，惟兩小後又指發現喉管的接駁位置發現有滲漏，復水時間延後。



現場消息稱，東大街多間食肆，早上11時左右已經恢復供水；部份地方則因水壓不足，仍然水弱。水務署在Facebook專頁「滴惜仔」稱，筲箕灣一帶的食水供應，上午近11時已陸續恢復；部分地區因地勢較高（例如明華大廈）或位處供水網末端（例如金華街一帶），可能要較後時間（預計一、兩小時內）才能恢復供水。



水務署官方網頁一度顯示，受影響一帶範圍「供水已恢復」，實際時間為上午10時48分，但其後又更改至中午12時。（水務署網頁截圖）

水務署稱，筲箕灣道與新成街交界的緊急水管維修工程已經完成，筲箕灣一帶（包括筲箕灣道及筲箕灣東大街）的食水供應，已於上午近11時陸續恢復。部分地區因地勢較高（例如明華大廈）或位處供水網末端（例如金華街一帶），可能要較後時間（預計一、兩小時內）才能恢復供水。

署方工程人員正全力跟進，在供水初期，署方會繼續為有需要市民及商戶提供適切的協助，包括加派人手向上址一帶食肆搬送食水。

由於水管內的食水在恢復供水時有機會含有較多空氣而形成大量氣泡，個別用戶的用水在恢復供水初期可能呈奶白色或出現稍為混濁的情況，此乃正常現象。署方建議用戶先移除水龍頭隔篩，並持續開啓水龍頭數分鐘，待水質回復清澈再裝回隔篩。另外，用戶可以讓食水在容器中靜止一會，待氣泡消散後，食水便會回復清澈。

水務署官方網頁一度顯示，受影響一帶範圍「供水已恢復」，實際時間為上午10時48分，但其後又更改至中午12時。（水務署網頁截圖）

筲箕灣一帶的食水供應恢復時間延後，市民在早上冒大雨取水。（翁鈺輝攝）

早前筲箕灣一帶臨時供水點資訊：

水車9架：

1. 西灣河近海澄街

2. ⁠金華街 （2架）

3. ⁠明華大廈新期

4. ⁠愛賢街近愛東邨

5. ⁠愛賢街近愛蝶灣

6. ⁠欣景花園

7. ⁠方樹泉長者日間護理中

8. ⁠峻峰花園

水箱93個：

1. 金華街

2. ⁠耀昌街（下耀東）

3. ⁠耀輝街（下耀東）

4. ⁠明華大廈

5. ⁠東大街

6. ⁠筲箕灣電站

7. ⁠愛東邨 / 東旭苑

8. ⁠欣景花園

9. ⁠鯉景灣

10. ⁠嘉亨灣

11. ⁠愛民街

12. ⁠阿公岩

13. ⁠逸濤灣

14. ⁠愛蝶灣

15. ⁠香島

預計加派水車3架

1. 嘉亨灣一帶 （水箱加水）

2. ⁠筲箕灣電站

3. ⁠東大街一帶 （水箱加水）

今（20日）晨７時30分，水務署指緊急工程完成後喉管發現滲漏須作搶修，預計筲箕灣一帶的食水供應將於約9時半後陸續恢復正常。（翁鈺輝攝）

人員正在場搶修。（翁鈺輝攝）