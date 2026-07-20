筲箕灣停水｜水務署再發現滲漏搶修中　預中午恢復　街坊冒雨取水

筲箕灣道新成街交界，昨日（19日）有食水管破裂，造成筲箕灣一帶大範圍暫供食水供應，水務署曾於今日（20日）清晨5時指緊急水管維修工程已完成，惟兩小後又指發現喉管的接駁位置發現有滲漏，目前正在搶修，爭取在中午12時恢復供水。今早天文台於7時10分發出黃雨警告，其後至8時05分改為紅雨警告，其間有巿民在街頭水箱取水，相當狼狽。



筲箕灣一帶的食水供應恢復時間延後，市民在早上冒大雨取水。（翁鈺輝攝）

水務署在網頁上稱預計20日中午12時恢復供水。

水務署「惜滴仔」於上午10時左右更新稱，就筲箕灣道與新成街交界的緊急水管維修工程，本署工程團隊在惡劣天氣下進行搶修，而相關喉管旁邊亦有一些地下公用設施，令維修工序更複雜及需時。我們正全力進行搶修，爭取於今日（20日）中午前完成工程並陸續恢復食水供應。

我們會繼續提供臨時供水點並密切監察其狀況，確保有足夠的水車及水箱，直至用戶的食水供應恢復正常。我們會繼續與東區民政處、區議員及關愛隊緊密聯繫。為受影響的市民及商戶提供適切的支援。就事件為市民帶來不便，我們深感抱歉。

街坊指用昨日留下的水梳洗。（翁鈺輝攝）

街坊今早6時起床發現還沒有食水供應。（翁鈺輝攝）

現場所見，有街坊冒豪雨落街取水，她們指早上起來沒有食水，只能用昨晚留下的水梳洗；另外關愛隊在場協助。

以下是筲箕灣一帶最新的臨時供水點資訊：

水車 9架：

1. 西灣河近海澄街

2. ⁠金華街 （2架）

3. ⁠明華大廈新期

4. ⁠愛賢街近愛東邨

5. ⁠愛賢街近愛蝶灣

6. ⁠欣景花園

7. ⁠方樹泉長者日間護理中

8. ⁠峻峰花園

水箱 93個：

1. 金華街

2. ⁠耀昌街（下耀東）

3. ⁠耀輝街（下耀東）

4. ⁠明華大廈

5. ⁠東大街

6. ⁠筲箕灣電站

7. ⁠愛東邨 / 東旭苑

8. ⁠欣景花園

9. ⁠鯉景灣

10. ⁠嘉亨灣

11. ⁠愛民街

12. ⁠阿公岩

13. ⁠逸濤灣

14. ⁠愛蝶灣

15. ⁠香島

預計加派水車3架

1. 嘉亨灣一帶 （水箱加水）

2. ⁠筲箕灣電站

3. ⁠東大街一帶 （水箱加水）

今（20日）晨７時30分，水務署指緊急工程完成後喉管發現滲漏須作搶修，預計筲箕灣一帶的食水供應將於約9時半後陸續恢復正常。（翁鈺輝攝）

人員正在場搶修。（翁鈺輝攝）