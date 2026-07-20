筲箕灣停水｜水務署再發現滲漏搶修中 預中午恢復 街坊冒雨取水
撰文：凌逸德 翁鈺輝
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筲箕灣道新成街交界，昨日（19日）有食水管破裂，造成筲箕灣一帶大範圍暫供食水供應，水務署曾於今日（20日）清晨5時指緊急水管維修工程已完成，惟兩小後又指發現喉管的接駁位置發現有滲漏，目前正在搶修，爭取在中午12時恢復供水。今早天文台於7時10分發出黃雨警告，其後至8時05分改為紅雨警告，其間有巿民在街頭水箱取水，相當狼狽。
水務署「惜滴仔」於上午10時左右更新稱，就筲箕灣道與新成街交界的緊急水管維修工程，本署工程團隊在惡劣天氣下進行搶修，而相關喉管旁邊亦有一些地下公用設施，令維修工序更複雜及需時。我們正全力進行搶修，爭取於今日（20日）中午前完成工程並陸續恢復食水供應。
我們會繼續提供臨時供水點並密切監察其狀況，確保有足夠的水車及水箱，直至用戶的食水供應恢復正常。我們會繼續與東區民政處、區議員及關愛隊緊密聯繫。為受影響的市民及商戶提供適切的支援。就事件為市民帶來不便，我們深感抱歉。
現場所見，有街坊冒豪雨落街取水，她們指早上起來沒有食水，只能用昨晚留下的水梳洗；另外關愛隊在場協助。
以下是筲箕灣一帶最新的臨時供水點資訊：
水車 9架：
1. 西灣河近海澄街
2. 金華街 （2架）
3. 明華大廈新期
4. 愛賢街近愛東邨
5. 愛賢街近愛蝶灣
6. 欣景花園
7. 方樹泉長者日間護理中
8. 峻峰花園
水箱 93個：
1. 金華街
2. 耀昌街（下耀東）
3. 耀輝街（下耀東）
4. 明華大廈
5. 東大街
6. 筲箕灣電站
7. 愛東邨 / 東旭苑
8. 欣景花園
9. 鯉景灣
10. 嘉亨灣
11. 愛民街
12. 阿公岩
13. 逸濤灣
14. 愛蝶灣
15. 香島
預計加派水車3架
1. 嘉亨灣一帶 （水箱加水）
2. 筲箕灣電站
3. 東大街一帶 （水箱加水）