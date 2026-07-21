世界盃｜警打擊外圍賭博拘991人　檢逾$3.6億投注紀錄

隨著2026年國際足總世界盃落幕，警方賽事期間在全港多區進行代號為「戈壁」及「風盾」的反非法賭博行動，搗破249個懷疑與非法賭博活動有關的處所，共拘捕991人，並檢獲超過3億6500萬元的投注紀錄、及超過740萬元的現金及犯罪得益財物，檢獲懷疑用作營運非法收受賭注的43台電腦、及443部手提電話。



被拘捕991人（645名男子及346名女子，年齡介乎16至93歲），涉及的罪行包括「收受賭注」（俗稱「外圍」）、「推廣或便利收受賭注」、「向收受賭注者投注」、「經營非法賭博場所」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等。



警方總結2026年國際足總世界盃反非法賭博行動成果。（資料圖片/路透社）

此外，警方亦從教育方面着手，今年以「參與非法賭博．令你恨錯難返」為主題，進行一系列的預防及教育工作。當中包括透過不同傳媒及網上渠道宣傳反非法賭博訊息，包括發放宣傳短片；於各區娛樂場所及策略性位置播放宣傳短片、派發宣傳單張及張貼海報；以及與社區、學校、政府部門及其他組織緊密合作，透過不同渠道加強宣傳反非法賭博訊息。

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人向收受賭注者投注即屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款5萬元及監禁9個月。任何人如非法收受賭注，或推廣或便利收受賭注，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。即使賭博網站設於境外，市民如在香港參與其運作，亦可能觸犯相關《賭博條例》。