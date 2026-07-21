荃灣「子彈仔」擲物掟途人　向公園婦女淋液體　拍片挑釁傻笑爆粗

荃灣有「街童」四處挑釁他人。網上社交平台Threads流出數條短片，可見數名踩「子彈仔」單車的懷疑街童，不分日夜在荃灣西一帶到處「搞事」，有人故意將物品掟向途人，亦有人蓄意向婦人淋潑液體。不過，片段未能顯示到事發的時間及日期等，《香港01》正向警方查詢事件。



一名男子行經荃灣西單車徑，被「子彈仔」擲物。（網上片段）

片段所見，有人在日間踩著單車，手持一件物件，掟向正在荃灣西海邊單車徑上步行的一名男子，拍片者立即傻笑。

此外，在荃灣公園內亦有另一名老翁遇襲，老翁大叫「報警！你掟吖！我報警！」但隨即被其中一名「子彈仔」擲物掟中，眾人繼續踩單車離去。該片段疑由另一名尾隨的騎單車者拍攝。

一名男子行經荃灣西單車徑，被「子彈仔」擲物。（網上片段）

上述片段中，更插入幾張圖片，顯示拍片者手持俗稱「馬蹄鐵」的單車零件，並配上「Bye Bye」字幕。但片中所見，該批街童掟出的物件，其外形疑似被「揸成一嚿」的白紙，不似金屬物件。

片段中插入一張「馬蹄鐵」單車零件的圖片。（網上片段）

另有晚上拍攝的影片，可見拍攝者在公園內，不停爆粗狂鬧一名婦人，同時用樽裝飲品瓶內的液體淋潑婦人；另一條片則見到婦人舉起電話，反拍攝拍片者。但每段影片均僅得幾秒，「無頭無尾」。

其中一名「子彈仔」手持物件，掟向一名公園長者。(網上片段截圖)

片段被廣傳上網後，不少網民均不值該批街童的所作所為：「究竟幾X冇用先識蝦弱勢社群，係夠做嘅搵啲古惑仔搞」。有人亦感到憤怒：「荃灣友組隊捉呢班𡃁仔」、「換轉係我，我一腳伸落去」、「暫時見到佢哋只恰老人家、欺善怕惡」。但亦有網民指出：「單車徑禁止行人，其他不評論」；有人則回應「雖然單車徑唔畀人行，但其他個人幾段片係咩事？」

有婦人被淋潑液體後，「反擊」舉機拍攝襲擊者。（網上片段）