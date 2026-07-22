海關搗上水私煙倉及分銷中心檢$110萬貨　3無業男搬貨斷正被捕

海關昨日（21日）在上水搗破一個私煙儲存及分銷中心，檢獲共約24萬支懷疑私煙，市值約110萬元，應課稅值約81萬元。行動中，關員拘捕3名正在搬貨的男子（40至54歲），他們均報稱無業，現已被起訴。



行動中，海關共檢獲約24萬支懷疑私煙，市值約110萬元，應課稅值約81萬元。（海關提供）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任戴萬新交代案情指，於昨日傍晚約6時，關員在上水一座工業大廈地下，發現3名男子正在運送數個紙箱，遂上前截查。人員隨後在紙箱內檢獲共約9萬支懷疑私煙，當場拘捕3人。

經調查後，海關發現上址兩個單位與案件有關，人員於是押解被捕人到該兩個單位搜查，並在單位內再檢獲約16萬支懷疑私煙。調查期間，人員亦揭發工廈停車場內一輛私家車涉案，於車內搜出1,000支懷疑私煙。

海關表示，涉案地點位於上水工業區，區內日間人流、車流及物流活動頻繁。海關相信，不法分子企圖利用工業區繁忙的環境作掩飾，將私煙活動混雜於一般貨物搬運及商業活動之中，以減低被發現的機會。海關相信是次行動已成功搗破一個供應北區一帶的私煙儲存及分銷中心，並會繼續追查私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。

海關重申，會繼續從不同層面全方位打擊私煙活動，堵截不同方式及渠道。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。