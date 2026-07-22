海關搜5香港往澳門內河船　檢$8750萬藥物、針劑、海參等走私物品

香港海關在6月下旬起至7月中旬期間，分別於5艘由香港出發前往澳門的內河船上，檢獲大批走私物品，包括懷疑藥劑製品、針劑、煙草產品及懷疑受管制的海參等，總市值約港幣8,750萬元。



行動中，關員檢獲懷疑藥劑製品、針劑、煙草產品以及懷疑受管制的海參等走私物品，總市值約港幣8,750萬元。海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任翁兆灃（左）及港口及海域科海域行動組督察陳景鋒（右）交代案情。（黃偉民攝）

港口及海域科海域行動組督察陳景峰指，海關區域巡邏船在6月下旬至7月中旬期間，一共截獲5艘正在開往至澳門、懷疑參與走私活動的內河船，船上均擺滿大批散裝貨物和貨櫃。當海關人員登船搜查，並要求船員出示載貨艙單時，發現內容非常粗疏，未能充分反映船上貨物的真實情況，令關員懷疑涉案幾艘內河船上，都混有未列艙單貨物，企圖掩人耳目走私。

其後海關進一步檢查這幾艘貨物，發現大批未列艙單貨物，經點算後，該批走私物品包括約133萬件懷疑藥劑製品、3,900支減肥針劑、8,880支美容針劑、59公斤煙草產品、 9,700支香煙、1,500件釣魚用具、以及約723公斤懷疑受管制的海參等，市值約港幣8,750萬元。涉案物品報稱為日用品、保健品、衣物和電子產品等等。消息指，檢獲的藥劑製品包括血壓藥、血管藥和心臟病藥等。

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有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任翁兆鋒指，不法分子企圖將已經報關的物品，與沒有報關的物品混雜一起，偷運這些走私物品，企圖蒙混過關。案件現正調查當中，海關會繼續追查上述貨物的來源、 負責人公司資料及最終目的地等，不排除會有涉案者士被捕。

海關估計不法分子走私的主要誘因有二。首先，由於輸出藥劑製品是受到法例規管，必須要先向相關部門申請許可證，因此海關相信不法分子嘗試逃避申請許可證的核查程序，以鋌而走險，瞞報涉案的貨物。另外，資料顯示，輸入煙草製品到澳門需要繳交稅項，所以海關相信逃避目的地的稅項，有機會是不法分子走私的誘因之一。

海關估計不法分子走私的主要誘因包括逃避相關的法例規管及稅收。（黃偉民攝）

香港海關重申，走私屬於嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列艙單貨物， 即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款港幣200萬元和監禁7年。