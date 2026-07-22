鬼油｜海關消防大埔工業區搗非法油站　拘操作員入油客檢730升油

海關聯同消防處於昨日（21日）下午在大埔一帶，進行反非法燃油行動，搗破一個流動非法電油加油站，共檢獲約730公升未完稅汽油，市值約2.3萬元，應課稅值約4,400元。行動中，人員拘捕兩名男子，並檢獲兩輛涉案車輛。



海關聯同消防在大埔工業區，搗破一個流動非法電油加油站，共檢獲約730公升未完稅汽油，拘捕兩名男子，檢獲兩輛涉案車輛。（海關提供）

行動期間，海關人員於大埔工業區內的偏僻街道，發現兩輛私家車並排停泊，其中一輛懷疑改裝的七人車裝載汽油塑料儲存缸及入油工具，一名男子正在為另一輛私家車非法轉注汽油。海關人員拘捕該名52歲非法加油站內地男操作員，及一名32歲入油私家車本地男司機。該名內地男子於拘捕時企圖逃離現場，隨即被海關人員迅速制服。涉案車輛、物品及油具均被檢取作進一步調查，不排除會有更多人被捕。

海關聯同消防在大埔工業區，搗破一個流動非法電油加油站，共檢獲約730公升未完稅汽油，檢獲兩輛涉案車輛。其中一輛懷疑改裝的七人車，載有汽油塑料儲存缸及入油工具。（海關提供）

海關發現，不法分子為防公眾揭發及增加執法難度，多利用人跡罕至的偏僻街道進行非法汽油轉注活動。海關定必與消防處保持緊密合作，針對性巡邏全港非法燃油活動黑點，全力打擊非法燃油活動。

非法加油站欠缺合規的防火設備及裝置，存在重大安全隱患。海關呼籲市民切勿光顧非法加油站。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、售賣或購買未完稅燃油即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年，涉案車輛亦可能被充公。

海關聯同消防在大埔工業區，搗破一個流動非法電油加油站，共檢獲約730公升未完稅汽油，檢獲兩輛涉案車輛。其中一輛懷疑改裝的七人車，載有汽油塑料儲存缸及入油工具。（海關提供）

根據《消防（消除火警危險）規例》，任何人為業務目的而管有或控制受管制物質，以轉注入汽車油缸，即屬犯罪。《危險品條例》亦規定，除非領有牌照或獲豁免，否則任何人製造、貯存、運送或使用危險品，即屬犯罪。一經定罪，首次定罪最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，其後每次定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁一年。

海關及消防處會繼續採取執法行動，打擊非法燃油活動。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或消防處24小時舉報熱線5577 9666，舉報懷疑非法燃油活動。市民亦可透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」作出舉報。