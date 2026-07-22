海關機場連破3宗跨境販毒案　共檢$1100萬毒品　3名男旅客被捕

​海關表示，昨日（21日）及今日（22日）在香港國際機場偵破3宗涉及航空入境旅客的販毒案件，檢獲共約5.4公斤懷疑可卡因及約14公斤懷疑冰毒，估計市值共約1,100萬元，並拘捕3名男子。



圖為首宗案件中檢獲的懷疑可卡因。（海關提供）

首宗案件中，一名39歲內地男旅客昨日從巴西聖保羅經卡塔爾多哈飛抵本港，關員為他清關時，在其手提行李內發現重約5.4公斤的懷疑可卡因，估計市值約400萬元，該名男子隨即被拘捕。

在第二宗案件中，一名22歲馬來西亞籍男旅客昨晚從泰國曼谷飛抵本港，關員今晨清關時，在其寄艙行李內發現4個飲料包裝內藏有重約7公斤懷疑冰毒，估計市值約350萬元，當場拘捕該名男子。

至於第三宗案件中，一名27歲馬來西亞籍男旅客昨晚從泰國曼谷飛抵本港，關員今晨清關期間，在其寄艙行李內發現8個飲料包裝內藏有重約7公斤懷疑冰毒，估計市值約350萬元，於是拘捕涉案男子。

圖為第二宗案件中藏於飲料包裝內的懷疑冰毒。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

圖為第三宗案件中檢獲的懷疑冰毒和用作收藏毒品的飲料包裝。（海關提供）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。​市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。