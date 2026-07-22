泰國寄港茶葉罐藏$540萬大麻花　海關拘控兩收貨男

海關與內地禁毒及緝私部門進行情報交流同埋風險評估後，在前日（20日）截查一件從泰國經內地寄到香港、報稱為茶的貨物，經X光機檢查後發現影像異常。關員在該批茶葉罐內，搜出28.6公斤懷疑大麻花，估計市值約540萬元。人員經監控遞送行動，於昨日（21日）下午在上水拘捕兩名收貨本地男子。



海關前日（20日）截查一件從泰國經內地寄到香港、報稱為茶的貨物，在茶葉罐內搜出28.6公斤懷疑大麻花。（梁偉權攝）

據了解，涉案兩名男子分別32歲和37歲，報稱為廚師和無業。報稱廚師的男子為首名收貨人，接收茶葉罐後將貨物轉移至另一個位置，與報稱無業的男子一起處理貨物。檢獲的大麻花用錫紙封口包裝，並偽裝成鐵盒茶包。其中一名被捕男子的私家車內，另檢獲約3克懷疑冰毒和1克懷疑霹靂可卡因。

兩名被捕男子共同被控以一項販運危險藥物罪，其中一人另被加控一項管有危險藥物罪。案件明日（23日）在粉嶺裁判法院提堂。

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海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託，運送受管制物品進出香港，亦切勿在未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物的用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。