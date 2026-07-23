昨揭無牌牙科執業今拉人　牙醫學會感謝政府執法及時堵塞衛生漏洞

香港牙醫學會昨日（22日）揭發有內地連鎖牙科店以「免費檢查」及「專車接送」作招徠，在港設立無牌諮詢處，涉嫌非法行醫。醫務衞生局、衞生署及警方隨後迅速對接證據，並於今日（23日）採取聯合行動，在北角一間涉案診所拘捕一名72歲本地男子，涉嫌「非法從事牙科執業」。



香港牙醫學會發聲明，衷心致謝跨部門執法團隊火速回應社會訴求，及時遏止潛在醫療安全風險。



涉事診所有牙科設備。（林振華攝）

香港牙醫學會今日（23日）晚上發出聲明，指衷心感謝醫衞局衞生署及警方迅速聯合執法。香港牙醫學會昨日（22日）上午召開記者發布會，揭露本港出現境內外連鎖店涉嫌違規經營及非法行醫個案。相關連鎖店以免費口腔檢查、專車接送等優惠招徠市民，在港設立未持合法執照的牙科諮詢處，潛藏公共衞生風險。

學會特意派員以「神秘顧客」身份實地查證，發現諮詢處內有身穿醫生袍的職員使用口腔內窺鏡為市民進行檢查、作出診斷並提供專業治療建議，惟現場並未張貼或展示任何合法牙科執業證書，涉嫌非法行醫。

事件曝光後，特區政府部門迅速回應社會及學會訴求。醫務衞生局及衞生署即時聯絡香港牙醫學會跟進，全面蒐集並梳理涉案證據。於翌日（23日）下午，醫務衞生局、衞生署聯同警方展開跨部門聯合調查行動，針對其中一處涉嫌違法的牙科諮詢處進行深入現場取證，高效推進案件核查。

香港牙醫學會對醫務衞生局、衞生署及警方是次專業、務實及快速的聯合執法致以由衷感謝。學會表示，政府部門於翌日火速展開調查，展現出高效行政執行力與嚴謹專業的執法態度；及時果斷的介入有效堵塞了非法牙科服務帶來的公共衞生漏洞，遏止潛在醫療風險，堅實守護本港市民的健康權益，充分體現特區政府恪守民生為先、嚴格規管醫療市場的專業擔當。

警方北角分區指揮官警司馬綺玲 及衞生署高級牙科醫生(牙科規管及執法)畢羽田交代案件。 （林振華攝）

警方表示，今日（23日）下午，警方在北角英皇道37號一間牙醫診所，拘捕一名72歲本地男子，涉嫌「非法從事牙科執業」，被捕男子現時被扣留調查。警方於現場檢獲一部懷疑口腔內掃描器、牙科凳及牙科工具，相關調查工作仍然進行中，案件交由北角分區雜項調查隊及衞生署聯合跟進。警方正追查涉事男子執業時間，有關診所租用時間及商業登記，被捕男子並非註冊牙醫。

據了解，被捕人士為受僱於診所，懷疑在工作過程中，使用牙科工具替病人作出口腔檢查行為，懷疑從事牙科執業定義的行為。據證物顯示，警方檢獲的收費價目表，均顯示收取人民幣。

北角分區指揮官警司馬綺玲指，根據香港法例第 156 章《牙醫註冊條例》，只有註冊牙醫才能從事牙科執業，包括使用口腔內掃描器，取得數碼影像。任何非註冊牙醫提供相關服務即屬違法，最高可被監禁5年。若導致病人遭受人身傷害，則最高可處監禁7年。僱用無牌人士提供牙科服務的僱主亦屬犯罪，最高可處監禁3年。

衞生署高級牙科醫生(牙科規管及執法)畢羽田指，衞生署連同警方一直高度重視市民健康及公眾安全，會繼續嚴格執行相關法例，打擊無牌執業牙科活動。

警方北角分區指揮官警司馬綺玲及衞生署高級牙科醫生(牙科規管及執法)畢羽田交代案件。（林振草攝）

衛生署提醒市民，切勿光顧任何無牌牙科診所，以免導致治療失誤、感染風險或其它健康危害。為保障個人健康，市民選用牙科服務前，可瀏覽香港牙醫管理委員會在網上公佈的註冊牙醫名單，確認服務提供者的專業資格。

執法人員帶走大批證物。(林振華攝)

牙醫學會昨日揭發多間內地牙科連鎖店，有自稱牙醫職員以諮詢名義，為顧客以口腔內窺鏡拍攝口腔影像，並提供療程、選用物料等植牙建議。學會表示相關行為或已涉非法行醫。

醫務衞生局和衞生署回覆查詢時表示，由2021年至2025年，以非法行醫罪名起訴的個案涉及20宗，其中19宗被定罪，未有交代有多少宗涉及內地牙醫。衞生署表示已與牙醫學會聯絡瞭解懷疑非法執業的行為，又不排除往後會有執法行動。

執法人員在諮詢處內帶走一名男子。他自行用背囊遮面。(林振華攝)

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