涉於二手平台售高仿金飾騙逾$10萬元　警將軍澳拘36歲男子

警方今日（24日）於將軍澳拘捕一名36歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。被捕男子涉嫌在網上二手平台，出售高仿真度的假名牌首飾及黃金，騙取兩名受害人逾10萬元。



警方在行動中檢獲大批高仿首飾、珠寶及假冒名牌紙袋，不排除有更多人被捕。據悉，兩名受害人為具高等教育背景的專業人士。



秀茂坪警區刑事調查隊第五隊主管 馬穎培高級督察交代案件。（王譯揚攝）

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警方近日接獲兩名市民報案，聲稱在一個網上二手物品交易平台上，買到一些高仿真度的黃金飾物。警方於是兩日內翻查大量閉路電視及情報搜集，迅速鎖定一名居於將軍澳區的36歲本地男子。

調查顯示，在過去兩個月期間，疑人與兩名受害者進行多次交易，總涉案金額超過10萬元。警方調查行動進行中，不排除會有更多人被捕。就證物所見，金飾包裝不乏連鎖珠寶店「周生生」及Cartier品牌。據悉，涉事金飾光澤與重量與真貨有異，有受害人帶回飾物到店舖檢驗，被告之是假貨。

警方今日（24日）採取執法行動，於疑犯居住單位將他拘捕，並在單位內檢獲大量高仿真度的名牌首飾、昂貴珠寶，以及大量空置的名牌紙袋。有關首飾成分將轉交政府化驗所作化驗，以確定成分。

秀茂坪警區刑事調查隊第五隊主管馬穎培高級督察指，案中兩名受害人均為受過高等教育的專業人士。警方提醒市民，現時騙徒手法層出不窮，不要因一時貪小便宜，而跌入騙徒圈套。

警方呼籲，任何市民若懷疑受到相同騙案影響，可致電3661 6256聯絡警方，或致電18222防騙易熱線、瀏覽「防騙視伏 App」及「守網者」網頁。