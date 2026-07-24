猜猜我是誰 | 警方偵破10宗電話騙案拘7人　被捕人最年輕僅15歲

警方於本年6月至7月期間，偵破10宗「猜猜我是誰」電話騙案，一共拘捕 7人，包括6男1女，年齡介乎15至45歲。



警方指，九龍城警區於今年6月至7月期間，接獲多名市民報案，指有騙徒致電受害人，假冒其親屬，聲稱自己被警方拘捕，急需要保釋金，並要求受害人帶同現金到指定地點交收。由於騙徒的聲線與受害人親屬「非常相似」，令受害人一時心急，便順應指示交出款項。惟事後再與家人聯絡，才意識到自己墮入騙局。

九龍城警區於本年6月至7月期間，偵破 10 宗「猜猜我是誰」電話騙案，警方拘6男1女，年齡介乎15至45歲。（梁偉權攝）

九龍城警區人員經調查後，發現騙徒傾向相約受害人在九龍塘一帶，較為幽靜的街道進行交收。警方遂加強該區反罪惡巡邏，並翻查大量閉路電視，尤其警方「銳眼計劃」下安裝的防罪鏡頭。

最終，警方偵破10宗同類案件，並以 「串謀欺詐」罪，拘捕6男1女，年齡介乎15至45 歲。被捕人士包括 2名本地人、1名持雙程證人士，以及4名持外國護照的旅客。大部分被捕人士已被落案起訴。警方稱，會繼續全力追查其他涉案人士。

九龍城警區情報組主管偵緝督察陳詠儀指，10宗案件全部受害人屬於長者，年齡介乎 61 至 89 歲，損失金額由2萬至14萬港元不等，總損失高達70萬港元。（梁偉權攝）

九龍城警區情報組主管偵緝督察陳詠儀指，在這10宗案件中，受害人全部屬於長者，年齡介乎61至89歲，他們的損失金額由2萬至14萬港元不等，總損失高達70萬港元。另外，警方在其中4宗案件中，於交收時當場擒獲疑犯，起回一共29萬騙款。

被捕人士當中最年輕僅15歲。警方呼籲，現時正值暑假，年輕人尋找暑期工或者兼職時，必須提高警覺，切勿為「搵快錢」而接受委託，代收來歷不明的現金或財物，不法分子甚至會訛稱「小朋友無法律刑責」。同時，父母和師長需多加留意年輕人的求職情況，教導他們辨識可疑招攬，以免年輕人被不法分子利用，誤墮法網。

警方重申，「串謀欺詐」屬嚴重罪行，根據《刑事罪行條例》，一經定罪，最高可被判處監禁14年，市民切勿以身試法。另外，「猜猜我是誰」騙案中，騙徒往往利用長者關心家人的心理。

警方呼籲市民需多加留意身邊長者。如果發現他們神色慌張、迴避問題，或突然要求提取大量現金，市民需即刻介入了解。同時，警方呼籲銀行業界，若發現長者要求一次提取大量現金，請職員「多口問句」，詳細查問其提款目的，作最後把關。