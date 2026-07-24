78歲婦被呃20萬「保釋金」警拘5男包括17歲青年　揭另涉同類案

警方早前接獲報案，一名78歲老婦墮入電話騙案，對方假冒其兒子，指因涉刑事案需20萬元「保釋金」，老婦不虞有詐，將20萬元交予一名男騙徒。



警方深入調查後，拘捕一名17歲青年，並揭發與7月21日另一宗紅磡區發生的同類型「猜猜我是誰」騙案有關，並再拘捕4名男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。



秀茂坪警區偵破兩電話騙案。（資料圖片）

警方按示，於7月21日接獲一名78歲女子報案，指早前收到懷疑騙徒來電，對方聲稱是其兒子，因涉及刑事案件被警方拘留，需要繳付20萬元「保釋金」。受害人同日於牛頭角區將20萬元交予一名男子，其後聯絡兒子求證後發現受騙，遂報案。

秀茂坪警區刑事部人員接手調查案件，昨日（23日）於觀塘區茜發道拘捕該名17歲姓陳本地男童，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，他現正被扣留調查。調查顯示，被捕人涉嫌與另外一宗於7月21日紅磡區發生的同類型「猜猜我是誰」騙案有關，該案件損失金額約20萬元。

人員經進一步調查後，於尖沙咀麼地道及赫德道突擊搜查兩個單位，並拘捕4名本地男子，年齡介乎37至38歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，所有被捕人現正被扣留調查。調查顯示，該4名被捕男子涉嫌與上述兩宗騙案有關。

警方指高度關注電話騙案，並呼籲市民，特別是長者，切勿輕信可疑來電。如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。

警方重申，「以欺騙手段取得財產」罪是十分嚴重的罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，任何人如觸犯該罪行，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。