颱風紅霞｜21人風暴期間受傷　接331宗塌樹報告　大埔冧樹壓3車

【颱風紅霞／颱風諾爾／typhoon noul／8號風球／9號風球／熱帶氣旋／打風／天文台／HKO／暴雨】天文台周日（26日）凌晨1時10分發出9號風球，至今早7時10分，天文台改發8號風球，其後於中午12時40分改發3號風球。截至今日下午1時，政府1823電話中心及消防處分別收到88宗和243宗塌樹報告，渠務署則收到8宗水浸報告。政府沒有收到山泥傾瀉報告。醫院管理局表示，截至今日中午12時，9名男子和12名女子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。



不少網民亦在社交平台上截塌樹的照片。有網民拍攝到大埔同茂坊有大樹倒塌，壓到兩輛的士及一輛私家車，地下亦遍佈樹葉及樹林殘枝。大埔太和路亦有大樹連根拔起。



大埔同茂坊有塌樹，壓到下面泊車位多輛的士及私家車。（Rabbit4828圖片）

大埔同茂坊有塌樹，壓到下面泊車位多輛的士及私家車。（Rabbit4828圖片）

此外，屯門北田景路兆畦苑對開馬路，亦有大樹塌下阻礙左邊行車線。從網上圖片可見，警方以藍色膠帶圍封塌樹範圍，而途徑車輛亦要繞路前行。

屯門北田景路兆畦苑對開，亦有大樹塌下阻礙交通，現場可見警方以藍色膠帶圍封塌樹範圍。（Saurabh Arora圖片）

有網民在Facebook「大埔 TAI PO」群組上載兩張相片，拍攝到大埔太和路行人路有一棵大樹倒塌，幾乎連根拔起。有網民直言：「氣根落唔到唻，遲早吹冧。」批評種樹的方法有問題。

大埔太和路行人路有一棵大樹倒塌，幾乎連根拔起。（Kenny Tsang圖片）