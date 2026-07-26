颱風紅霞2船事故　油麻地避風塘3人被困　油船撞香港仔避風塘海堤

【颱風紅霞／颱風諾爾／typhoon noul／8號風球／9號風球／熱帶氣旋／打風／天文台／HKO／暴雨】強颱風紅霞（Noul）襲港，9號風球一度生效6小時，直至今日（26日）早上7時10分改發八號烈風或暴風風力增強信號，並將於12時40分改發三號風球。



今早警方及消防處均接獲香港仔西避風塘有船隻事故，據報是有油船擱淺，撞到避風塘海堤，幸無人受傷。新油麻地避風塘亦有一宗船隻事故，有三人被困，並無受傷，消防協助他們回到岸邊。



截至今日下午1時，政府1823電話中心及消防處分別收到88宗和243宗塌樹報告，渠務署則收到8宗水浸報告。政府沒有收到山泥傾瀉報告。



消防員在各區清理對公眾構成危險的塌樹。（消防處圖片）

消防處表示，會繼續加緊做好清理及善後工作，務求協助市面的道路盡快復常。此外，消防處今日清晨分別在新油麻地避風塘和香港仔西避風塘處理兩宗船隻事故。油麻地個案中有3人被困，並無受傷，消防協助他們回到岸邊。

香港仔西避風塘油船疑擱淺 撞避風塘海堤

警方及今早6時31分接獲報案，指香港仔西避風塘對開海面有一艘油船懷疑擱淺，撞到香港仔西避風塘的海堤，其後漂入避風塘。人員接報到場，發現油船沒有漏油，亦無即時危險。及時今早10時，據知船主會處理該艘油船。

消防處亦於6時45分接獲報案，同指香港仔西避風塘有一艘船隻撞到香港仔西避風塘的海堤，事件中無人受傷。

雖然本港風力開始減弱，但極端天氣可能仍會持續一段時間。消防處呼籲市民繼續密切留意天氣報告，注意安全。

警務人員處理塌樹 維持秩序

+ 6

民安隊人員在各區高風險地點執行任務