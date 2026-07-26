颱風紅霞｜直擊香港仔油躉撞堤衝入避風塘　拖船營救　船家呼大鑊

【颱風紅霞／颱風諾爾／typhoon noul／8號風球／9號風球／熱帶氣旋／打風／天文台／HKO／暴雨】強颱風紅霞襲港，本港今日（26日）清晨9號風球生效期間，香港仔西避風塘一隻油躉被風浪沖撞防波海堤後，懷疑擱淺，繼而被狂風吹至衝入撞避風塘內。避風塘內有其他留守船上的船家見狀，立即拍片並頻呼「大鑊、大鑊！」隨後得悉一艘拖船趕至營救，將其引導至安全位置。



就船家拍攝的片段所見，該油躉與拍攝者的船相當接近，油躉在畫而左至右緩慢飄過，船頭呈打側狀態，似乎不受控。其中一名男船家用無線電通知其他船家：「隻油船衝咗入去，大鑊大鑊!」最少講了4、5次「大鑊」。

男船家用無線電通知其他船家：「大鑊！」（網上片段截圖）

此外，片中亦傳出有兩名男女船家的聲音，隨後討論該油躉出事情況。女船家指：「隻船尾仲響出面時，一直頂佢出去咁就得!」男船家則見到：「隻拖BOOT拉左纜、慢咗車」女船家就認為：「一隻（拖船）邊有用？應該一早拖佢出去。陣間點樣拖出去？」

涉事油躉一度撞向避風塘海堤。（網上圖片)

所幸事件最終無人受傷、亦無漏油情況發生。警方回覆事件，指今日（周日/26日）上午6時31分接獲報案，指香港仔西避風塘對開海面，有一艘油躉懷疑擱淺，撞到香港仔西避風塘的海堤，隨後漂入避風塘。

人員接報到場，發現油躉沒有漏油，亦無即時危險。據悉至船主接獲通知後，將會自行處理該艘油躉。消防處亦於上午6時45分接獲報案，同指香港仔西避風塘，有一艘船隻撞到香港仔西避風塘的海堤，事件中無人受傷。

有船長向《香港01》指出，估計該油躉或因「爬錨」或「斷纜」原因導致被沖走。「爬錨」即船錨抓不緊海床、因走位而被浪推走。如船上有船家留守，應立即啟動發動機，重新起錨再落錨。但事件起因仍有待相關部門調查。