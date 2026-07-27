兩德國抵港行李藏$980萬K仔　海關拘葡籍女控販毒　周二提堂

海關昨日（26日）在香港國際機場，偵破一宗涉及航空入境旅客的販毒案件。關員替一名從德國法蘭克福飛抵本港的43歲葡萄牙籍女子清關時，在其兩個寄艙行李內，發現約25公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值約980萬元。



該名女子隨即拘捕，她已被控以一項販運危險藥物罪，案件將於明日（28日）在西九龍裁判法院提堂。



海關昨日（26日）在香港國際機場偵破一宗涉及航空入境旅客的販毒案件，檢獲約25公斤懷疑氯胺酮（K仔），市值約980萬元。圖為案中被捕43歲葡籍女子。（海關圖片）

海關重申，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，這確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。