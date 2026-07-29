尖沙咀血案|警拘7人涉意圖傷人協助罪犯　緝潛逃「左口」「偉健」

尖沙咀周日（26日）凌晨發生嚴重傷人案，一名32歲楊姓男商人，在金馬倫道26號、金壘商業中心一間樓上酒吧，疑因「態度問題」被人徒手圍毆致昏迷。事主由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，進行兩次腦部手術後仍然危殆。



警方今日（29日）表示，已拘捕4男3女，分別涉嫌「意圖傷人」及「協助罪犯」，當中括施襲者、用車輛接載施襲者離開現場、提供處所予施襲者匿藏及協助施襲者逃避警方追查。消息指，兩名年約30至40歲、疑有黑幫「和勝和」背景、綽號「左口」及「偉健」的無業男子已潛逃，現正被通緝。



警方進入大廈調查。（資料圖片/李家傑攝）

事主歷兩次腦部手術 危殆留醫ICU

案發周日（26日）凌晨，一名報稱為商人的32歲中國籍男子，偕朋友到尖沙咀金馬倫道一間樓上酒吧參加生日派對，其間懷疑因態度問題，與隔壁枱顧客發生肢體碰撞，加上酒精影響，引起對方不滿，隨即被隔壁枱顧客拳打腳踢圍毆襲擊。

襲擊過程維持約半分鐘，事主隨即倒地，昏迷不醒。警方指，事主被送到伊利沙伯醫院搶救，受害者頭部重創，左邊肋骨骨折。他接受兩次腦部手術後，現時情況仍然危殆，留醫深切治療部。

警方西九龍總區刑事總部警司程知仁交代案件，指對三合會暴力罪行零容忍。（羅日昇攝）

警方西九龍總區刑事總部警司程知仁指，施襲者有三合會背景。鑑於案情嚴重，加上屬三合會暴力罪行，西九龍總區反三合會行動組隨即接手調查。經過連日不眠不休追查、情報分析及翻查大量閉路電視，包括「銳眼」系統，警方成功鎖定施襲者身份。

警方於過去3日，分別在九龍城、大埔、天水圍、荃灣、西環及薄扶林拘捕4男3女（24至46歲），罪名為「意圖傷人」及「協助罪犯」。被捕人報稱為商人、美容師、地產代理或地盤工人，分別為施襲者、用車輛接載施襲者離開現場、提供處所予施襲者匿藏及協助施襲者逃避警方追查；全部人現正被扣留調查。

行動中，警方檢獲施襲者犯案時身穿衣物，及4輛協助施襲者逃離現場的車輛。警方拘捕行動依然繼續，呼籲任何人如果對案件有任何資料可提供，請聯絡西九龍總區反三合會調查組第二隊，電話為3661 8361或3661 8353。

現場是尖沙咀金馬倫道26號金壘商業中心一間樓上酒吧。（資料圖片/.李家傑攝）

警方重申，對於所有暴力罪行，特別是三合會暴力罪行，警方採取零容忍態度，必定會竭盡所能全力打擊，確保市民生命財產安全。另外，「協助罪犯」罪亦屬嚴重罪行。根據香港法例第221章《刑事訴訟程序條例》，一經定罪，最高可被判處監禁10年。請市民切勿以身試法。

警方進入大廈調查。（資料圖片/李家傑攝）

據悉，警方早前經調查後，於案發同日（26日）在西區拘捕一名46歲姓梁男子，據知有人報稱任職財務顧問。拘捕行動仍在進行中，警方將案件交由油尖警區反黑組接手跟進，消息稱，反黑組已鎖定兩名年約30至40歲、疑有黑幫「和勝和」背景的無業男子。據悉，警方懷疑因眼神問題導致今次血案。

據悉，本周六（25日）晚上9時30分，事主與約40名會員在上址一間樓上酒吧開私人派對。至同日晚上10時半，酒吧開放予其他公眾人士進入，一組人士包括4男2女進入酒吧並坐在事主旁邊。案發時，46歲姓梁男子及2名被通緝者突然襲擊事主後逃去，旁人隨即報警。救援人員到場時發現事主已經失去知覺，將他送院搶救。據知，事主頭部流血，胸部及肺部裂傷。