海關機場連破3宗販毒案　共檢$1900萬毒品及另類煙　4男女被捕

海關一連兩日（28至29日）在機場偵破三宗販毒案件，共檢獲約36公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔）、約21公斤懷疑大麻花及4件懷疑另類吸煙產品，估計市值共約1,900萬元，並拘捕兩男兩女。



海關共檢獲約36公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔）、約21公斤懷疑大麻花及4件懷疑另類吸煙產品，估計市值共約1,900萬元。圖示第一宗案件檢獲的懷疑氯胺酮。（海關提供）

首宗案件中，兩名同為20歲及英國籍的一男一女旅客，昨日從英國倫敦飛抵本港。關員清關時，在他們的寄艙行李內發現共約36公斤懷疑氯胺酮，並在男旅客身上檢獲4件懷疑另類吸煙產品。

其餘兩案中，25歲馬來西亞籍男旅客及21歲本地女子，分別昨日及今日從泰國曼谷抵港。關員在各自的寄艙行李內發現約10公斤及11公斤的懷疑大麻花。

上述案件的2男2女均被海關拘捕。其中，25歲馬來西亞籍男子已被控一項販運危險藥物罪，案件將於明日（30日）在西九龍裁判法院提堂。另外兩案則仍在調查中。

海關表示會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關亦會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，這確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。根據《進出口條例》，進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。