尖沙咀血案｜再多2人落網　警拘29歲及30歲尼泊爾男　累計9人被捕

尖沙咀周日（26日）凌晨發生嚴重傷人案，一名32歲姓楊男商人在金馬倫道26號金壘商業中心一間樓上酒吧消遣期間，疑因態度問題及酒精影響下與鄰檯黑幫人士爆發衝突。Issac被毆半分鐘致頭部重創，曾先後進行兩次腦部手術，一直留院ICU（深切治療部），今日凌晨證實不治。警方今日（31日）表示，再多2人涉嫌「傷人」落網，至今累計共9人被捕。



警方今日稱，西九龍總區刑事部人員於前日（7月29日）在落馬洲再拘捕兩名分別29歲及30歲的尼泊爾男子，涉嫌傷人，他們現正被扣留調查。

另外，早前被捕的33歲男子已被暫控一項「意圖傷人」罪，另一名37歲男子已被暫控一項「協助罪犯」罪，案件將於今日（31日）上午在九龍城裁判法院提堂。

另一名41歲男子早前已被暫控一項「協助罪犯」罪，案件已於昨日（30日）在九龍城裁判法院提堂。

警方進入大廈調查。（資料圖片/李家傑攝）

案發周日（26日）凌晨，一名報稱為商人的32歲楊姓男子，偕朋友到尖沙咀金馬倫道一間樓上酒吧參加生日派對，其間懷疑因態度問題加上酒精影響，與鄰枱顧客發生肢體碰撞，隨即被對方拳打腳踢圍毆。

襲擊過程維持約半分鐘，事主倒地昏迷。警方指，事主被送到伊利沙伯醫院搶救，受害者頭部重創，左邊肋骨骨折。他接受兩次腦部手術後，現時情況仍然危殆，留醫深切治療部。

警方西九龍總區刑事總部警司程知仁指，施襲者有三合會背景。鑑於案情嚴重，加上屬三合會暴力罪行，西九龍總區反三合會行動組隨即接手調查。經過連日不眠不休追查、情報分析及翻查大量閉路電視，包括「銳眼」系統，警方成功鎖定施襲者身份。

警方於過去3日，分別在九龍城、大埔、天水圍、荃灣、西環及薄扶林拘捕4男3女（24至46歲），罪名為「意圖傷人」及「協助罪犯」。被捕人報稱為商人、美容師、地產代理或地盤工人，分別為施襲者、用車輛接載施襲者離開現場、提供處所予施襲者匿藏及協助施襲者逃避警方追查。

行動中，警方檢獲施襲者犯案時身穿衣物，及4輛協助施襲者逃離現場的車輛。警方拘捕行動依然繼續，呼籲任何人如果對案件有任何資料可提供，請聯絡西九龍總區反三合會調查組第二隊，電話為3661 8361或3661 8353。

現場是尖沙咀金馬倫道26號金壘商業中心一間樓上酒吧。（資料圖片/李家傑攝）