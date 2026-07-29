尖沙咀血案｜勝和頭目左口潛逃　曾犯限聚令　與手下屢捲打鬥案

颱風紅霞襲港期間，尖沙咀發生嚴重傷人案，一名32歲楊姓男商人，本周日（26日）凌晨零時許在金馬倫道26號、金壘商業中心一間樓上酒吧，疑因「眼神問題」被人徒手圍毆致昏迷。



警方經調查後，已拘捕一名姓梁（46歲）男子涉嫌傷人，以及6人涉嫌協助罪犯。反黑組亦已鎖定兩名有黑幫「和勝和」背景的男子，包括40歲頭目「左口」，以及31歲「偉健」。據知兩人已潛逃，警方正追緝其歸案。翻查資料，「左口」為區內惹火人物，愛蒲酒吧，與手下過去多次捲入打鬥案。



一名男子與阿儀合照。（影片截圖）

據知，「左口」姓曾，現年40歲，活躍於佐敦，為勝和前坐館「子騰」的門生，過去曾牽涉多宗案件，亦曾改過幾次身份證上的名字。2021年新冠疫情期間，他於元朗一間食肆慶祝生日，宴請門生及友好，包括「亞視一姐」薛影儀（阿儀），沒料遇上反黑組探員突擊掃場，最終因違反「限聚令」而被票控。

此外，「左口」做事作風「惹火」，早在2020年在尖沙咀棉登徑樓上酒吧，曾與新義安人馬因點歌問題引發百人混戰。事後雙方均有人被捕，新義安一方包括「左口」及同門「偉健」手下3名門生均落網。

「左口」手下亦經常撩是鬥非，屢次與「新義安」人馬在酒吧爆發衝突。2021年，「左口」門生於尖沙咀一間酒吧消遣時，曾因肢體碰撞與新義安成員發生爭執，雙方隨後在金巴利道街頭打鬥；2025年，「左口」手下於金巴利中心一間樓上酒吧飲酒期間，再度與新義安成員爆發衝突，最終更召集逾20人持武器到酒吧「曬馬」。

警方日前已就今次的血案先拘捕一名46歲姓梁男子，但懷疑涉案的勝和人馬「左口」及「偉健」已潛逃，警方展開追緝，其後再拘6人涉嫌協助罪犯。

據悉，上周六（25日）晚上9時30分，事主與約40名會員在上址一間樓上開私人派對，至同日晚上10時半，酒吧開放予其他公眾人士進入，一組人士包括4男2女進入酒吧並坐在事主旁邊。案發時，梁男及2名被通緝者突然襲擊事主後逃去，旁人隨即報警。救援人員到場時發現事主已經失去知覺，將他送院搶救。據知，事主頭部流血，胸部及肺部裂傷。

警方進入大廈調查。（資料圖片/李家傑攝）

警方進入大廈調查。（資料圖片/李家傑攝）