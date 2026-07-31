尖沙咀血案｜32歲男商人凌晨離世　警方將案件改列謀殺

尖沙咀周日（26日）凌晨發生嚴重傷人案，一名32歲姓楊（Issac）男商人在金馬倫道26號金壘商業中心一間樓上酒吧消遣期間，疑因態度問題及酒精影響下與鄰檯黑幫人士爆發衝突。Issac被毆半分鐘致頭部重創，延至今日（31日）凌晨證實不治。案件至今累計共9人被捕，其中3人已經提堂。警方表示，案件改列謀殺。



Issac在酒吧消遣期間遇襲重傷，今日（31日）留院第6天傳來噩耗。（資料圖片）

警方稱，一名32歲男子今日（7月31日）凌晨2時54分被證實死亡，案件現改列謀殺。案件至今有9人被捕，早前被捕的33歲男子將改被暫控一項「謀殺」罪，另一名37歲男子被暫控一項「協助罪犯」罪，案件改於今日下午在九龍城裁判法院提堂。

41歲男子早前已被暫控一項「協助罪犯」罪，案件已於昨日（30日）在九龍城裁判法院提堂。

警方進入大廈調查。（資料圖片/李家傑攝）

案發周日（26日）凌晨，一名報稱為商人的32歲楊姓男子，偕朋友到尖沙咀金馬倫道一間樓上酒吧參加生日派對，其間懷疑因態度問題加上酒精影響，與鄰枱顧客發生肢體碰撞，隨即被對方拳打腳踢圍毆。

襲擊過程維持約半分鐘，事主倒地昏迷。警方指，事主被送到伊利沙伯醫院搶救，受害者頭部重創，左邊肋骨骨折。他接受過兩次腦部手術，情況一直危殆，至今日（31日）凌晨不治。

警方於過去3日，分別在九龍城、大埔、天水圍、荃灣、西環、薄扶林及落馬洲拘捕6男3女（24至46歲），罪名為「傷人」及「協助罪犯」，其中33歲被捕男子，今日被改控以涉嫌謀殺。被捕人報稱為商人、美容師、地產代理或地盤工人，分別為施襲者、用車輛接載施襲者離開現場、提供處所予施襲者匿藏及協助施襲者逃避警方追查。

警方拘捕行動依然繼續，呼籲任何人如果對案件有任何資料可提供，請聯絡西九龍總區反三合會調查組第二隊，電話為3661 8361或3661 8353。