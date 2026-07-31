尖沙咀血案｜男商人留醫6日不治　友人悼念：願你遠離痛苦

尖沙咀周日（26日）凌晨發生嚴重傷人案，一名32歲姓楊（Issac）男商人在金馬倫道26號金壘商業中心一間樓上酒吧消遣期間，疑因態度問題及酒精影響下與鄰檯黑幫人士爆發衝突。Issac被毆半分鐘致頭部重創，曾先後進行兩次腦部手術，一直留院深切治療部（ICU），延至今日（31日）凌晨2時54分不治。



Issac自入院以來，友人們不斷在社交平台發文集氣，祈求他能度過難關、早日康復。今日傳來噩耗，眾人深感震驚和不捨，紛紛發文悼念，並表示坦言難以接受：「懷念你善良開朗的笑聲，還有那份對事業拼搏到底的精神」，又誠摯祝福：「願你離開痛苦的世間」。警方至今拘捕9人分別涉嫌「傷人」及「協助罪犯」（其中3人已經提堂），並通緝兩名與案有關的黑社會和勝和男子「左口」及「偉健」。



Issac在酒吧消遣期間遇襲重傷，今日（31日）留院第6天傳來噩耗。（資料圖片）

據了解，Issac為一名營銷顧問兼導師，過去曾接受《香港01》訪問。他所創立的顧問公司，在2024至25年間協助旗下美容院創造高達2億元的營業額。他將逾20間美容院打造成市場矚目的「頂流」品牌，同時帶領10間曾陷入虧損的美容院扭轉劣勢，創造出倒賺數千萬的翻盤局面。他亦經常在Facebook 及Instagram等社交平台分享行銷技巧。

Issac入院後，友人在Threads發文，形容他是一個陽光、善良及充滿潛力的年輕人，感慨事件令人心碎，「（Issac）喺參加私人聚會後，完全冇身體接觸、冇衝突預兆之下，突然被襲擊重傷」，強烈譴責暴力行為，希望其他網民能夠轉發帖文，為Issac集氣；亦有朋友表示，探病時目睹Issac在病床感到心痛，又指他「從來唔會認輸、唔放棄」 ，希望大家一同集氣讓Issac儘快康復。

另有認識他十多年的師友感嘆，事件令人極度震驚與痛心疾首，形容「眼淚完全停不下來」，難掩悲痛之情，強調「但我相信，人在做，天在看！」亦有人發文為Issac祈禱，「讓Isaac在神經外科加護病房裡得到最適切嘅治療，得到最合適嘅照顧，讓他身體上的傷口得以復原，並按著禰心意讓他完全康復，奉主名求，阿們」。

惟今日（31日）凌晨傳來Issac離世噩耗，好友隨即在社交平台發出黑白相片悼念。有人痛心留言：「懷念你善良開朗的笑聲，還有那份對事業拼搏到底的精神」，希望他得到安息，盼望他能擺脫世間痛苦。

友人凌晨在社交平台發出一張黑白圖，悼念Issac。（讀者提供）

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事發當日警方進入大廈調查。（資料圖片/李家傑攝）

事主歷兩次腦部手術 危殆留醫ICU

案發周日（26日）凌晨，32歲楊姓男子，偕朋友到尖沙咀金馬倫道一間樓上酒吧參加生日派對，其間懷疑因態度問題，與隔壁枱顧客發生肢體碰撞，加上酒精影響，引起對方不滿，隨即被隔壁枱顧客拳打腳踢。

襲擊過程維持約半分鐘，事主倒地昏迷。警方指，事主被送到伊利沙伯醫院搶救，頭部重創，左邊肋骨骨折，他接受兩次腦部手術後，一直留醫深切治療部。

警方西九龍總區刑事總部警司程知仁交代案件，指對三合會暴力罪行零容忍。（羅日昇攝）

警方西九龍總區刑事總部警司程知仁指，施襲者有三合會背景。鑑於案情嚴重，加上屬三合會暴力罪行，西九龍總區反三合會行動組隨即接手調查。經過連日不眠不休追查、情報分析及翻查大量閉路電視，包括「銳眼」系統，警方成功鎖定施襲者身份。

警方於過去6日，分別在九龍城、大埔、天水圍、荃灣、西環、薄扶林及落馬洲拘捕6男3女（24至46歲），罪名為「傷人」及「協助罪犯」。警方拘捕行動依然繼續，呼籲任何人如果對案件有任何資料可提供，請聯絡西九龍總區反三合會調查組第二隊，電話為3661 8361或3661 8353。

現場是尖沙咀金馬倫道26號金壘商業中心一間樓上酒吧。（資料圖片/李家傑攝）