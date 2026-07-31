有片｜暴雨下屯門公路處處積水　雨水湧入巴士車廂　網民：搭船咁

本港天氣持續不穩定，天文台先後發黃色及紅色暴雨警告。其中屯門公路出九龍方向多處有積水。有網友拍攝到車輛駛經之處濺起浪花，甚至有積水湧入車廂。有網民笑言：「變咗搭船咁」。



另一段由乘客上傳的影片可見，有積水從巴士車門灌入，車廂局部水浸；亦有其他片段可見，有工程車及身穿反光衣的人員正冒雨疏通渠道。

渠務署Facebook專頁「下水水」稱，天文台今日（31/7) 於上午11時05分發出紅色暴雨警告信號。渠務署緊急事故控制中心即時於上午11時05分啟動，並派遣超過90隊緊急應變隊伍處理水浸報告，重覆巡查全港約240個因淤塞而容易水浸地點。

截至下午3時，共確認3宗水浸報告，分別位於南丫島榕樹灣大街、屯門公路往九龍方向（近大欖）及薄扶林道（近心光學校）。經渠務署及路政署緊急應變隊伍的努力下，所有水浸個案已經於1-2小時內完成處理，而受水浸影響的道路亦已回復正常運作。

在天氣不穩定的情況下，渠務署會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及派遣緊急應變隊伍迅速處理及清除水浸。

在惡劣天氣情況下，暴雨可能會令河水突然暴漲，為保障生命安全，市民應遠離河道及排水道。如果市民發現排水設施淤塞或水浸情況，請致電 24小時渠務熱線 2300 1110 通知我們。我們會盡快派隊伍處理。