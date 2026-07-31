天氣｜今日間中有驟雨及狂風雷暴　部份地區雨勢較大　最高29度

與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。天文台預測，本港今日（7月31日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大。氣溫介乎25至29度，吹和緩東至東南風。天文台展望，明日（8月1日）至下周一（3日）雨勢有時頗大及有雷暴。星期二（4日）仍有幾陣驟雨。



圖為截至7月31日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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下周中期短暫時間有陽光 仍有幾陣驟雨

天文台表示，廣闊低壓槽會在未來兩三日於華南沿岸及南海北部徘徊，該區雨勢有時較大及有狂風雷暴，而低壓槽上可能會有低壓區存在。隨著廣闊低壓槽在下周中期稍為減弱，廣東沿岸短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。

▼7月29日 上午不時有驟雨▼



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未來8日仍有驟雨 「立秋」最高32度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（8月1日）及周日（2日）均多雲，有驟雨及狂風雷暴，同介乎25至29度。其中明日間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢頗大。周日則有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月31日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（3日）仍間中有驟雨及雷暴，初時驟雨較多，氣溫回升至26至30度。下周二（4日）至下周四（6日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫均在27至31度之間。

下周五（7日）為二十四節氣的「立秋」，仍有幾陣驟雨，最高氣溫升至32度。下周六（8日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱達33度。