最新天氣消息｜天文台取消黃色暴雨警告　未來兩三日續有狂風雷暴

與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。天文台預測，本港今日（7月31日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部份地區驟雨較多。天文台早上11時05分發紅色暴雨警告信號，教育局宣布下午校毋須上課，而紅雨生效逾3小時後，天文台於下午2時10分改發黃色暴雨警告信號，至下午3時05分，天文台取消黃雨警告。



天文台7月31日早上11時05分發出紅色暴雨警告信號，中西區近午飯時間有風有雨。（倪清江攝）

強雷雨區7月31日早上影響香港，圖為天文台網站7月31日早上10時36分的雷達圖。（天文台網頁）

【15:05】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【14:10】天文台改發黃色暴雨警告信號。

【11:30】九巴宣布受惡劣天氣影響，「九巴遊香港」路線HK1及HK2暫停服務。

【11:25】天文台特別天氣提示指，強雷雨區正影響本港，是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

天文台7月31日早上11時05分改發紅色暴雨警告信號，教育局指下午校學生下午毋需上課，但學校須保持校舍開放。（倪清江攝）

【11:05】天文台改發紅色暴雨警告信號，教育局指下午校的學生今日下午無需上課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

如果香港天文台於下午五時或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，夜校今晚將照常上課。

【10:50】天文台發出局部地區大雨提示指南丫島的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸，已錄得或料有每小時雨量超過70毫米的大雨。

與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部，天文台7月31日早上10時20分發出黃色暴雨警告信號，至11時05分改發紅色暴雨警告信號。（倪清江攝）

【10:35】天文台：強雷雨區正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

【10:20】黃色暴雨警告信號生效。

【10:05】天文台：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【10:00】天文台預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【09:25】天文台特別天氣提示：與廣闊低壓槽相關的強雷雨區持續影響珠江口一帶，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。

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+ 9

未來數日雨勢有時較大及有狂風雷暴

天文台表示，廣闊低壓槽會在未來數日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。隨著高空擾動靠近，周末至下周初該區雨勢有時較大及有狂風雷暴，而低壓槽上可能會有低壓區存在。一股偏南氣流會在下周中期影響廣東沿岸，該區仍然有驟雨，短暫時間有陽光。

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