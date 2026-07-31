82歲婦攜私煙回港遭海關揭發　保釋期間再犯案　判囚10周罰$2000

一名82歲老婦先後兩次在羅湖管制站回港時被海關人員截查，在其個人行李內共檢獲3,181支未完稅香煙。她因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（31日）在粉嶺裁判法院，被判處監禁共10星期及罰款2,000元。



海關首次截查涉案女子時，在其行李檢獲1,600支私煙。（海關提供）

海關人員於7月5日，在羅湖管制站截查一名82歲抵港本地女旅客，在其個人行李內檢獲1,600支未完稅香煙。她隨即被捕，並被落案起訴及保釋候審。

該名女子其後於7月24日，再次經羅湖管制站入境香港，關員在其個人行李內，再檢獲1,581支未完稅香煙。她隨即再次被捕並被落案起訴。兩次截查合共檢獲3,181支未完稅香煙，估計總市值共約1.3萬元，總應課稅值約10,500元。

海關第二次截查涉案女子時，在其行李檢獲1,5,81支私煙。（海關提供）

海關歡迎法院判刑，指監禁刑罰具相當阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性。

​海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。