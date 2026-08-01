警秀茂坪反三合會及非法收債　冚黃賭毒窟　拉57人最細僅14歲

為響應粵港澳三地「雷霆2026」反罪惡行動，秀茂坪警區7月展開代號「禁械」的執法行動，打擊三合會及非法收債活動，瓦解一個在區內活躍的非法收債集團，同時搗破一個賣淫場所、一個毒窟和3個非法賭博場所。行動中，警方共拘捕57人，年齡介乎14至70歲，部分被捕人有三合會背景。



秀茂坪警區刑事總督察鍾文齡（左）和秀茂坪警區反三合會行動組督察杜鑫磊（右）交代案情。（翁鈺輝攝）

非法收債集團網上及社交場合招攬年輕人 警拘捕16名男女

秀茂坪警區反三合會行動組督察杜鑫磊表示，警方經深入調查及情報分析，並翻查「銳眼計劃」下安裝的閉路電視片段，鎖定一個由三合會操控的非法收債集團。

該集團透過通訊軟件和日常社交場合，專門招攬希望「搵快錢」的青少年進行非法收債活動。骨幹成員會透過網上群組及不法分子介紹收債工作後，隨即利用自己管理的通訊群組，以500至800元的報酬「外判」給招募到的青少年。收債手段主要包括上門淋紅油、打電話或透過WhatsApp恐嚇。

該集團透過通訊軟體和日常社交場合，專門招攬希望「搵快錢」的青少年進行非法收債的活動。（翁鈺輝攝）

就此，警方於7月13日在秀茂坪邨展開埋伏，當場截獲一名14歲本地男童。人員在其身上檢獲一瓶紅油及一個鐵蓮花，隨即以涉嫌「管有任何物品意圖摧毀或毀壞財產」及「管有違禁武器」將他拘捕。

警方於7月13日在秀茂坪邨展開埋伏，當場截獲一名14歲的本地男童，在其身上檢獲一瓶紅油及一個鐵蓮花。（翁鈺輝攝）

經進一步調查，警方鎖定該集團主腦、兩名骨幹成員和兩名行動組成員，分別為4名本地男童及一名本地男子，年齡介乎15至18歲。警員在7月13日至14日，以涉嫌「串謀刑事毀壞」和「刑事毀壞」將他們拘捕，相信他們與區內3宗刑事毀壞案件有關。

同時，警方在7月22日至7月28日期間，再拘捕一名內地男子、6名本地男子及3名本地女子，年齡介乎18至58歲。他們涉嫌「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」，相信與區內另外10宗刑事毀壞及刑事恐嚇案件有關。

杜鑫磊指，警方留意到非法收債集團的骨幹成員有年輕化趨勢。年輕人不單被招募做「行動組」，更會被不法分子遊說擔任「招募者」，因為他們比成年人有更多渠道接觸想「搵快錢」的年輕人。

警搗三合會賣淫、毒窟及非法賭檔 拘41人

此外，警方在調查期間亦留意到，涉案的三合會派系除經營非法收債外，亦透過營運多個非法場所作為其主要收入來源。

就此，秀茂坪警區各部門於7月28日至7月30日期間，聯合進行一連串針對跟該派系有密切關係娛樂場所的查牌行動，以及搗破該集團經營的一個賣淫場所、一個毒窟以及3個非法賭博場所。

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行動中，警方一共拘捕41人，當中包18名本地男子、6名內地男子、14名本地女子以及3名內地女子，年齡介乎19至70歲。他們涉嫌「經營賣淫場所」、「違反逗留條件」、「經營毒窟」、「販運危險藥物」、「吸食或注食危險藥物」、「管有可用作吸食危險藥物裝置」、「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」等罪。

警方檢獲5.56克的懷疑可卡因、3.54克懷疑冰毒、23粒懷疑依托咪酯煙彈、冰壺、電子煙煙機、4部釣魚機、6張電動麻將枱、2張德州撲克枱、現金約4萬元以及面值約8萬元的籌碼。經警方調查顯示，這5個非法場所每月總盈利可高達100萬元。

警方相信今次行動已經重創該三合會派系的收入來源。行動仍在進行中，警方稱將全力打擊三合會及其相關的非法活動。

警呼籲家長多關心及留意子女日常行蹤與結交朋友情況

秀茂坪警區刑事總督察鍾文齡呼籲，年輕人切勿因一時貪圖快錢而鋌而走險，被不法之徒利用參與非法收數活動。

警方發現，有被捕人替犯罪集團用自己個人資料去登記電話卡，用作「追數」及刑事恐嚇用途。「刑事恐嚇」及「刑事毀壞」屬嚴重罪行，最高分別可被判監禁5年及10年。

除此之外，不法分子亦經常透過網絡社交平台利誘青少年進行非法收債或販毒。警方呼籲家長應多加關心及留意子女日常行蹤與結交朋友情況，特別要留意子女是否有突然變得揮霍，這些是初嘗「搵快錢」後的常見徵兆。如果家長留意到，應及早介入及教導子女正確價值觀，切勿讓青少年淪為黑社會的犯罪工具。

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營非法賭博場所及在非法賭博場所內賭博，均屬嚴重罪行，前者一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁7年；後者最高可被判罰款5萬元及監禁9個月。市民切勿以身試法。