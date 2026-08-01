有片｜深水埗童坐Tesla駕駛座扭軚　車輪跟隨轉動　網：黐線㗎？

深水埗發生小童「駕駛」事件。網絡今日（1日）晚間流傳一段片段，顯示一輛白色Tesla電動車停泊在福華街近欽州街路邊影線，駕駛座上竟有一名男童單獨坐著，雙手放在軚盤上左右狂扭，車輪更隨之轉向；副駕駛座上的女子則未作任何制止。



目擊者公開片段後斥「燈口玩啲咁嘅嘢，係咪黐線㗎？」；亦有網民指同類型事件已發生數次，質疑沒有從中學到教訓「人類總是重複犯錯」；另有人調侃涉事者「喜提危駕，恭喜晒」。但也有網民表示，Tesla有遊戲可用軚盤控制，估計小童事發時可能正在玩遊戲。



小童在Tesla駕駛座左右扭軚，車輪隨之轉動。副駕駛座上坐著一名女子，她在男童嬉戲及扭動軚盤期間，全無制止意圖。（Facebook 車cam L（香港群組））

根據片段顯示，當時Tesla停在路邊。車內駕駛座上並非成年司機，而是一名身形矮小的兒童。該名小童雙手緊握軚盤，並興致勃勃地左右大幅度扭動，Tesla的前輪亦跟隨其操縱明顯左右擺動。

影片清楚拍攝到副駕駛座上坐著一名女子，她在小童嬉戲及扭動軚盤期間，全無制止意圖，神情淡定。

小童在Tesla駕駛座左右扭軚，車輪隨之轉動。副駕駛座上坐著一名女子，她在男童嬉戲及扭動軚盤期間，全無制止意圖。（Facebook 車cam L（香港群組））

影片發布後迅速在社交平台引發熱烈討論，不少網民對此行為表示憤怒與擔憂，批評車主及司機行為魯莽，「俾小個朋友坐正司機位操控汽車，仲要係行人紅綠燈」，擔心一旦車輛未有鎖死，可能引發嚴重交通意外，後果不堪設想。但亦有人估計小童可能正在玩遊戲，指出Tesla設有一款可用軚盤操控的賽車遊戲，當有人在玩時，車輪會隨之轉動，但車輛會被鎖在「P波」（泊車）及不可啟動。

根據《道路交通條例》（香港法例第374章）第42(3)條，「任何人不得容受或允許並無持有有關車輛所屬種類的駕駛執照的人駕駛汽車」，首次定罪可處罰款5,000元及監禁3個月。

今次已非首次有小童被拍得操控車輛軚盤。今年3月29日， 網上瘋傳一條「小童駕車」影片，片中一輛粵港牌黑色私家車駛至屯門鄉事會路近屯門法院對開時，一名小童相信被抱坐在司機的大腿上，雙手不斷扭動軚盤，後座亦另有乘客，狀甚危險。警方事後拘捕一名22歲姓林內地男子，涉嫌「危險駕駛」。

▼3月29日屯門私家車小童扭軚▼



片中可見，現場為屯門鄉事會路近屯門法院對開，黑色私家車司機抱着小童坐在其大腿上，小童雙手不斷扭動軚盤。(fb／屯門友）