屯門小童坐司機大腿　雙手扭軚盤駕私家車　22歲內地男涉危駕被捕

昨日（29日） 網上瘋傳一條「小童駕車」影片，片中一輛粵港牌黑色私家車駛至屯門鄉事會路近屯門法院對開時，一名小童相信被抱坐在司機的大腿上，雙手不斷扭動軚盤，後座亦另有乘客，狀甚危險。



警方表示，新界北總區交通調查組透過網絡巡邏發現事件，並主動介入調查及追查涉事司機。經深入調查後，人員於今日（30日）上午在大埔區，拘捕一名22歲姓林內地男子，涉嫌「危險駕駛」，他現正被扣留調查。據了解，被捕男子持雙程證，為涉事司機，與片中小童屬親戚關係；另外，私家車車主與案中二人亦同屬親戚關係。



片中可見，現場為屯門鄉事會路近屯門法院對開，黑色私家車司機抱着小童坐在其大腿上，小童雙手不斷扭動軚盤。(fb／屯門友）

影片可見，一輛粵港牌黑色私家車當時沿屯門鄉事會路往安定方向行駛，近屯門法院對開時，有人拍得「小童駕車」一幕。即使片段畫質較差，但可見小童應被抱坐在相信是司機的大腿上，小童雙手不斷扭動軚盤、又曾起身觸摸前方物件。當時現場交通擠塞現車龍，私家車慢駛越過停車白線、一度停在黃色方格路口，其後再次開車。片段引起網民撻伐，紛紛留言斥責「離晒譜」、「咩叫危險都唔知呀？」、「亂咁畀人揸車」、「停得牌啦」。

警方呼籲，「危險駕駛」是嚴重的交通罪行，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪。最高可被判處罰款2.5萬元及監禁3年，市民切勿以身試法。此外，幼童在道路上坐在司機大腿上沒有扣上安全帶，一旦發生交通意外，可能令幼童受到嚴重身體受傷。

片中可見，現場為屯門鄉事會路近屯門法院對開，黑色私家車司機抱着小童坐在其大腿上，小童雙手不斷扭動軚盤。(fb／屯門友）

另外，由2025年11月1日起，法例規定，8歲以下兒童除非身高達1.35米，否則不論坐在私家車前排或後排座位，均須使用兒童束縛設備（如兒童安全座椅）；8歲或以上兒童或身高至少1.35米的乘客，則須使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶，否則司機不得在任何道路上駕駛私家車。違例司機可被警方發出230元定額罰款通知書；如案情嚴重則可交由法庭審理，最高罰款2,000元。

片中可見，現場為屯門鄉事會路近屯門法院對開，黑色私家車司機抱着小童坐在其大腿上，小童雙手不斷扭動軚盤。(fb／屯門友）