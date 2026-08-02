黃雨｜截至傍晚5時全港7處水浸　渠務署出動「龍吸水」排洪

天文台今日（2日）早上6時10分發出黃色暴雨警告信號，直至下午1時取消，本港多處一度傾盆大雨。受大雨影響，新界多區出現水浸報告，渠務署證實截至傍晚5時共確認7宗水浸個案。署方緊急事故控制中心已於中午啟動，派出超過60隊緊急應變隊伍，連同強力排水機械人「龍吸水」趕赴現場清理。現時所有水浸個案已經完成處理，而受水浸影響的道路亦已回復正常運作。



大埔北區錄近100毫米雨量

今早起雨勢連綿不斷，根據天文台資料，早上6時至下午1時期間，本港多處錄得約50毫米雨量；其中北區、元朗區、大埔區及西貢區更是重災區，雨勢特別猛烈，錄得接近100毫米雨量。

渠務署緊急事故控制中心已於中午啟動，派出超過60隊緊急應變隊伍，連同強力排水機械人「龍吸水」趕赴現場清理。（下水水facebook 專頁圖片）

因應惡劣天氣，渠務署今早隨即派遣超過40隊緊急應變隊伍，巡查全港240個容易淤塞地點。鑑於北區及大埔區大雨持續，署方於今日中午12時正式啟動緊急事故控制中心，將緊急應變隊伍規模擴大至超過60隊，以加快處理市民的求助個案。

全港7地現水浸 「龍吸水」發揮奇效

截至今日下午1時30分，渠務署共確認5宗水浸個案，全數位於新界區，分別為大埔社山村停車場、古洞坑頭路、大埔泰亨村、元朗攸潭美村，以及粉錦公路。為盡快疏導洪水，渠務署人員趕赴現場處理，並出動強力排水機械人「龍吸水」協助抽水。

及至傍晚5時，署方再確認多2宗水浸個案，包括何文田公主道南行油站附近及元朗新田石湖圍信芯園。經渠務署及路政署緊急應變隊伍的努力，以及「龍吸水」的協助下，所有水浸個案已經完成處理，而受水浸影響的道路亦已回復正常運作。

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署方籲遠離河道及保持渠道暢通

渠務署表示，在天氣不穩定的情況下，會繼續與天文台保持緊密聯繫，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍迅速處理及清除水浸。署方呼籲市民，在暴雨期間應遠離河道，並及早完成防水浸措施；平時亦應時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。

市民若發現任何排水設施淤塞或水浸情況，可即時致電24小時渠務熱線 2300 1110 報告，署方會盡快派員跟進處理。