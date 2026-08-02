大美督三項鐵人賽遇溺｜死者富賽事經驗　學者：或心臟出事

由中國香港三項鐵人總會舉辦的「2026香港夏日三項鐵人挑戰賽」，今早（2日）在大埔大美督舉行期間發生意外，一名60歲姓馬男子在參與游泳賽事時懷疑遇溺。消防及水警在海上搜索多個小時，及至下午3時許尋獲事主，並即送院搶救，惜終返魂乏術。據了解，死者退休前隸屬水警，他體能優異，過往多次參加三項鐵人等賽事。



香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德分析，游泳選手遇溺通常涉及體力透支或突發心臟問題。他指出，35歲在運動醫學上屬重要分界線，並強烈建議35歲以上的運動愛好者在賽前，應進行詳細的心臟檢查，切勿忽視暈眩、胸口悶痛等警號。



消防潛水人員將事主救起，送到岸上再由救護車送院，惜最終不治。

雷雄德接受《香港01》電話訪問時指，在公開水域進行游泳比賽時，對選手體力消耗最大、構成障礙的並非降雨，而是浪。風浪越大，體力消耗便越大；降雨主要影響能見度。

是次游泳場地屬大美督內灣，即由大美督水上活動中心延伸至羊洲及馬屎洲一帶。他說，對於熟悉水上運動的人而言，通常會以「風平浪靜」來形容該內灣的水域，不會出現如石澳大浪灣般的湧浪。因此在大美督舉辦公開水域游泳賽事，客觀條件上是非常合適的。除了三項鐵人賽事外，亦有多項長途游泳賽事於該處舉行。

雷雄德以40多年的水上運動經驗分析，認為黃雨並非是次意外的主要肇因。（資料圖片/龔嘉盛攝）

他以40多年的水上運動經驗分析，認為黃雨並非是次意外的主要肇因。對許多喜愛公開水域游泳的人來說，「風平浪靜唔係好過癮」，特別的天氣狀況反而增加比賽的挑戰性與投入感。他指出，一名游泳選手遇溺，通常涉及兩大風險：第一是體力透支。但案中死者具賽事經驗，堪稱身經百戰，且游泳是三項鐵人賽的第一個環節，選手體力尚充沛，雷雄德推測，死者因體力透支而抽筋致溺水的風險相對較低。

第二則是突發心臟問題，例如心肌梗塞或缺血性中風等。他指出，運動醫學強烈建議35至60歲年齡組別人士，在參加康樂運動或賽事前，應進行詳細的心臟檢查。不單是心電圖，更應囊括心臟電腦掃瞄（CT Scan），以評估三條冠狀動脈是否存在堵塞情況。

因血管輕微堵塞未必會出現胸口悶痛等明顯症狀，但透過詳細檢查，便能掌握血管狹窄程度，並由心臟科醫生評估如何配合訓練或是否適合參賽。若未進行檢查，而冠狀動脈已嚴重堵塞達八至九成，在比賽高強度負荷下，血液流量無法滿足肌肉及心臟需求，便極易誘發猝死。

消防潛水人員將事主救起，送到岸上再由救護車送院，惜最終不治。(王譯揚攝）

雷雄德續指，根據運動醫學數據統計，在三項鐵人比賽中，猝死的機率估計約為十萬分之一至二。許多個案在平日訓練時毫無異狀，但在正式比賽時，由於競爭心理及體力負荷加大，心臟負擔超出平時訓練水平。血管若已狹窄，意外風險便會顯著增加。

若選手在海中突發心臟不適或昏迷，救援難度遠高於陸地。在陸地上可即時坐下並獲得急救；但在海中則必須依靠現場的救援船隻、獨木舟或救生員將傷者救起並盡快送上岸，因此海上救援的成功比例相對較低。此外，降雨可能影響能見度，進而影響救援是否及時。

消防潛水人員將事主救起，送到岸上再由救護車送院，惜最終不治。

對於35歲以上的運動愛好者，雷雄德強調須注重心臟健康。在運動醫學上，35歲是一個重要的分界線：35歲以下在運動中突發意外，多數與先天性隱性心臟病有關；而35歲以上則多數與後天血管硬化或堵塞相關，且熱愛運動人士往往甚少定期體檢。如果在平日訓練時，曾出現過暈眩、胸口悶痛等警號，須立即進行詳細心臟檢查，切勿掉以輕心。

三項鐵人屬於「最大運動能力」的項目，參賽者在比賽中往往要發揮至身體極限，因此需重視賽後的身體的恢復。除了心臟健康檢查外，充足的睡眠、營養補充，以及平衡訓練與日常工作，均是保障參賽安全不可或缺的環節。

消防蛙人落水尋人。（蔡正邦攝）

事發今日（2日）早上7時57分，警方接獲報案，指大埔大美督水上活動中心對開，一名60歲男子在參與三項鐵人比賽中的游泳賽事期間久未上岸，懷疑他遇溺。水警輪接報到在場搜索，消防蛙人亦落水尋人，警方更出動無人機搜索。現場發現事主的單車、鞋及參賽號碼布。據悉事主身高約1.6米，短髮，事發時戴粉紅色泳帽、身穿橙黑色泳衣。

救援人員搜索近7小時後，至下午3時許，消防尋獲並救起男子，隨即將他送往那打素醫院搶救。惜延至下午3時33分由醫生證實死亡。

據了解，死者退休前隸屬水警，他生前熱愛運動，體能優異；且擁有拯溺牌照，經常參與拯溺總會義務救生工作。他過往多次參加三項鐵人等賽事，更曾奪得佳績。

救援人員到場搜救。（蔡正邦攝）

翻查資料，死者參與賽事中最難的「挑戰賽程」，即包含1.5公里游泳、30公里單車及8公里跑步。60至64歲組別的報到時間為清晨5時至6時05分，比賽則於6時20分開始，預計頒獎時間為早上8時40分。而天文台於今晨6時10分發出黃色暴雨警告信號，至下午1時取消。

根據大會的游泳賽段要求，挑戰賽程的選手須由大尾篤水上活動中心以深水出發方式開始，游出船灣海以順時針方向繞過位於遠處之浮波，運動員須繞過近岸的兩個浮波，然後再進行第二圈之游泳賽程，並繞過近岸的浮波返回出發點上水。