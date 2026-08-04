直擊古洞公屋地盤工人高空工作無安全措施　房署向承建商發警告信

地盤高空工作極具危險性，安全措施必須要做妥。《香港01》接獲讀者報料，指每日途經古洞北發展區一個公屋地盤時，發現有多名工人在高達十多層的天台及邊緣位置施工時，沒有戴妥安全帶，亦無設置獨立救生繩：「地盤好多人知，無人監管，睇到當見唔到。」《香港01》記者今日（4日）到所述地盤視察，確實目睹數名工人雖然穿上降傘式安全帶，卻沒有扣在獨立救生繩或任何繫固點，隨意在棚架之間走動，險象環生；另外，亦有工人在高處工作時，連安全帶也沒有扣，只戴上安全帽，非常驚險。



房屋署表示非常關注事故，已即時責成承建商嚴肅跟進，及進行全面調查。承建商亦已立即暫停相關外牆搭建臨時棚架、以及高空澆置混凝土工作，並暫停相關工友在地盤內工作。此外，房屋署已發出警告信和儘快面見承建商，同時要求承建商提交詳細的調查報告。



建造業總工會直言：「趕工唔可以作為忽略安全措施嘅藉口」；工業傷亡權益會亦批評，地盤做法不能夠容許，僱主應提供繫穩點等防墮設施。而若現場環境提供了，工人也必須使用。會方續指，截至今年8月，本港已發生6宗致命高空墮斃工傷，包括昨日（3日）九龍城地盤安全經理墮樓意外。

從讀者提供圖片可見，涉事位置為大廈的天面，數名工人手持鐵支，站於鐵架上施工，但身上並沒有佩戴安全帶，情況驚險。香港建造業總工會理事長周思傑受訪時直指情況： 「非常之危險，（工人）隨時會跌落嚟。」工人在毫無防護的高位樓面及狹窄平台上施工，極易因失重心而墮樓；同時地盤亦沒設置「繫固點」安裝獨立救生繩。

圖片可見，涉事位置為大廈天面高處，有數名工人手持鐵支，站於比外部鐵架還要高的位置、在沒有佩戴安全帶下施工。（讀者提供圖片）

記者直擊：有工人沒戴安全帶 即使有戴但沒扣在「繫固點」

《香港01》記者今日（4日）早上到所述地盤視察。現場是房屋署「古洞北第19區第2期公營房屋發展項目」。記者目睹6名工人在約5樓高的棚架上工作，其中5人雖然穿上降傘式安全帶，卻沒有扣在獨立救生繩或任何繫固點，隨意在棚架之間走動、傳遞鋁板，只有一人合乎安全指引使用安全帶。其間有人爬高叠鋁條，甚至走出沒有圍杆的地方工作，看着也令人替他擔心。

現場為古洞北第19區第1A期和第1B期公營房屋發展計劃。（蔡正邦攝）

有在附近其他地盤工作的工人透露，涉事地盤樓宇至今已起至十多層樓高，但近兩、三個月途經時所見，在高空工作的工人均無配戴安全帶，多名工人在天台邊緣、窄平台及高處鋼筋架上工作險象環生；加上鄰近地盤去年亦曾發生墮樓奪命意外，他亦不希望同業再生慘劇，「我自己都係工人嚟，梗係唔想再見到呢啲事發生！」

記者亦發現有一名工人在約17層樓高的天面工作時，僅戴上安全帽，未有穿上反光衣、更沒有配戴任何安全帶，腳踏合成組件倒灌石屎，情況驚險。

工人沒有將安全帶扣在獨立救生繩或任何繫穩點下，爬高叠鋁條，甚至有工人走出沒有圍杆的地方工作。（蔡正邦攝）

有6名工人在約5樓高的棚架工作，其中5人雖然穿上降傘式安全帶，卻沒有扣在獨立救生繩或任何繫穩點，任意在棚架之間走動、傳遞鋁板。（蔡正邦攝）

建造業總工會：「趕工唔可以作為忽略安全措施嘅藉口」

香港建造業總工會理事長周思傑接受《香港01》電話訪問時稱，圖片中天台的外部棚架尚未升高過天台樓面，工人在毫無防護的高位樓面及狹窄平台上施工， 舉起重物時極易失重心，若一跣腳便會釀成慘劇。就現場樓面而言，工字架起碼至有兩米至三米高，要比工人及施工位置高，才可設置設置獨立救生繩。他續指，最嚴重的問題是現場沒有一個「繫固點」設置獨立救生繩，就算工人有戴安全帶亦沒有用「因為天台上面已經去到最高位，上面根本無位置去安裝高過施工位置嘅獨立救生繩。」

周思傑解釋，業界早有解決方案，例如在樓面加設高於施工位置的「U型工字架」作為繫固點，但有關設施需要額外時間及安排檢驗機構進行承重測試，涉及成本與時間，「可能因為工程趕工或價格問題，管理者就忽略咗呢樣嘢。」他認為，地盤管理者有責任做好風險評估，提供一個安全環境給予工人施工。

記者發現6人中有5人雖然有穿上降傘式安全帶，卻在沒有扣在獨立救生繩或任何繫穩點，僅有一人（右下）合乎安全指引。（蔡正邦攝）

周思傑對於地盤是否因趕工而鋌而走險，他直言「趕工唔可以作為忽略安全措施嘅藉口」，並批評地盤管理層缺乏完善的風險評估。周續指，地盤內，紮鐵、釘板及外牆工作的工友最易出事，就算有獨立救生繩，所有設備都齊全，但工人有時會「貪快、貪方便」在移動時同一時間解開安全帶的「雙尾繩」，最終一時疏忽導致悲劇發生。周認為勞工處雖有提高刑罰，但發生事故後法庭的判決亦相對為輕，阻嚇力亦因而減少。

他呼籲前線工友切勿抱有僥倖心態，高空工作時必須確保安全設施齊備後方可施工，切勿因貪快或嫌麻煩而忽視生命安全。周提醒地盤管工，如果發現有工人未有配戴安全帶或扣好獨立救生繩，應要求該名工人立即停工，作好地盤安全管理。

同時，地盤方面必須落實完善的風險評估，絕不能以「趕工」或「節省成本」為藉口忽視安全設施，必須提供足夠且合規的獨立救生繩及高位繫固點。最後，相關部門及署方，應針對有屢犯紀錄或高風險的承建商加大巡查及督促力度，同時亦應增加無人機巡查以作監管。

記者發現6名工人在約5樓高的棚架工作，僅一人合乎安全指引使用安全帶。（蔡正邦攝）

一名工人在約17層樓高的天面位置，僅戴上安全帽，未有穿上反光衣、更沒有配戴住何安全帶，腳踏合成組件倒灌石屎。（蔡正邦攝）

工業傷亡權益會：今年至今本港已發生6宗致命高空墮斃工業意外

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文批評，古洞北地盤的做法不能夠容許，僱主應提供繫穩點等防墮設施，而若現場環境提供了，工人也必須使用。長遠應教育工人安全意識，而管工、安全督導員都應盡本分，緊守崗位。她指，「如果見到啲工人唔扣都隻眼開隻眼閉，唔去處理嘅話，係一個好大嘅責任」。現時很多地盤都善用科技，包括使用無人機監察，若發生有關危險情況，應立刻警告及阻止。

她直言從相片顯示，可以看到有工人未有佩戴安全帶、或就算有戴但沒扣上任何繫穩點。她坦言，在樓頂進行保護措施有相當困難。現時，若在屋頂或天台高空工作，可設置天秤設伸縮式防墮器，行內俗稱「 沙拉卜」（SALA Block），工人扣上後即使墮下，也能緩衝，惟考慮成本等實際操作，而且天秤在工地上有很多用途，需搬運物件，未必能讓工人使用，而另一安全措拖則為「橫向系統」 ，惟墮下時仍會失去緩衝，有不足之處，但「總好過無」。

工權會續指，截至今年8月，本港已發生6宗致命高空墮斃工傷，死者分別從梯子、棚架或工作台墮下，包括昨日（3日）九龍城安全經理墮樓意外。會方強調，如果工人發現現場缺乏繫穩設施，應主動向僱主反應或向工會、勞工處求助，坦言「危險就唔好開工」。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文批評，古洞北地盤的做法不能夠容許。（資料圖片/湯致遠攝）

一名工人在邊緣位置工作時，未有穿上反光衣，更沒有配戴住何安全帶，只是腳踏合成組件 。（蔡正邦攝）

房屋署：非常關注事故 已向承建商發警告信 依調查結果採取處分

房屋署回覆指，根據《香港01》圖片所示，有關地盤為香港房屋委員會於古洞北第19區2期的公營房屋項目，現正進行上蓋工程。房屋署非常關注事故，已即時責成承建商嚴肅跟進，及進行全面調查。承建商亦已立即暫停相關外牆搭建臨時棚架、以及高空澆置混凝土工作，並暫停相關工友在地盤內工作，同時加強地盤安全管理措施及加大培訓和教育力度，提高地盤人員的安全意識。

房屋署亦已發出警告信和儘快面見承建商，同時要求承建商提交詳細的調查報告，在地盤進行必要的改善措施。房屋署強調，必定會嚴肅跟進事件，根據調查結果，反映於承建商表現評分制及對承建商採取適當的處分。

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