古洞北公屋地盤男工飛墮平台　昏迷送院搶救後不治

古洞北公屋地盤發生奪命工業意外，26歲鐵模男工墮平台死亡。今日（4日）早上10時36分，警方接報指，古洞北第19區1A及1B公營房屋發展計劃地盤，一名男工人工作期間墮下，倒臥平台。該名26歲姓鍾男事主頭部重創，陷入昏迷，被送往北區醫院搶救，早上11時46分宣告不治。



消息稱，當時事主在裝螺絲，從7樓高的位置墮下2樓平台。警方經調查後，相信事主在外牆一冷氣機位平台進行維修工作期間，懷疑意外墮下約15米至一平台。案件列作「工業意外」處理，稍後會安排驗屍確定死因。

現場為古洞北第19區1A及1B公營房屋發展計劃地盤。（蔡正邦攝）

工友在醫院等候。（蔡正邦攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，死者從事鐵模工作已有數年，去年開始受僱於事發地盤，促請承建商及房屋署盡快調查事故起因，避免同類事件再次發生，並與家屬妥善商討恩恤安排。她指出建造業由1月至今發生至少10宗死亡事故，其中5宗涉及高處墮下，情況一如以往地嚴重，希望政府各部門關注並檢討，減少意外發生。

三名房屋署人員到醫院了解，當中包括房屋署副署長（發展及建築）梁洪偉。梁離開醫院時表示，死者家人已抵醫院，勞工處正調查相關工序。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，死者從事鐵模工作已有數年，去年開始受僱於事發地盤，促請政府盡快調查事故起因，避免同類事件再次發生。（蔡正邦攝）

勞工處表示現正調查今日（9月4日）上午在古洞發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

救援人員及警方接報趕抵。（讀者提供）