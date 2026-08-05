九龍城地盤安全經理墮斃︱家屬認屍　遺孀神情哀傷　需要攙扶離開

周一（3日）中午，九龍城沙浦道一地盤，一名39歲黎姓地盤安全經理懷疑在工作期間，從14樓天台墮下被困外牆與棚架之間，送院不治，遺下妻子及2名年幼子女。今日（5日）早上，死者妻子在香港建造業總工會職員陪同下，到葵涌公眾殮房辦理認屍手續。她離開時需要攙扶，神情哀傷。



死者妻子由香港建造業總工會職員陪同認屍後離開。（黃學潤攝）

香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑表示，死者為家庭經濟支柱，與妻子育有兩名年僅7歲及3歲的年幼子女。吳指，由於夫婦二人買樓未夠一年，加上臨近開學，故家庭面臨沉重供樓及供書教學壓力，工會為家屬提供即時現金援助，希望能協助他們解決當前難題。

工會亦已與死者所屬的公司聯絡，公司承諾會向死者一家提供援助，惟公司年資尚淺，不清楚處理嚴重工業意外程序，工會將與他們聯絡及商討後續跟進事宜。

香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑表示，死者家庭面臨沉重供樓及供書教學壓力，工會為家屬提供即時現金援助，解決當前難題。（黃學潤攝）

案發於周一（3日）中午12時44分，男事主在九龍城沙浦道30至38號一地盤懷疑工作期間，從10多樓天台墮下昏迷，被困外牆與棚架之間，獲救後被送往廣華醫院搶救，惟下午2時19分證實不治。警方將案件暫列工業意外，正調查事故原因。

傷者獲救後送院，最終不治。（馬耀文攝）

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據知，事主為地盤大判聘請的安全人員，今次並非首次到上址地盤工作，事發時正帶領同事到上址視察，同層另有同事，但未有看到意外發生經過。

事主被困外牆棚架，救援人員到場將他救下，送院後不治。（馬耀文攝）

疑為事主的安全帽被飛甩至毗鄰大廈。（馬耀文攝）