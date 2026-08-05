六旬婦扮租客呃兩業主　供免費手機投資加密貨幣　共呃$430萬被捕

一名67歲本地女子假扮租客，主動向2名受害人租車位及單位，並遊說他們加入高回報投資，又免費提供手提電話，讓他們在已提早安裝及已設定虛假連結的加密貨幣投資應用程式投資，最終共騙取430萬元。警方於本周一（3日）以「以欺騙手段取得財產」罪將她拘捕。



西區警區重案組第一隊高級督察郭愉勤表示，案中2名受害人分別刊登車位及單位的出租廣告，及後騙徒主動聯絡受害人，假扮租客，甚至預支租金，搏取受害人信任。

當獲取受害人信任後，騙徒會遊說受害人參加高回報投資，並免費向受害人提供手提電話以作投資。郭指，騙徒提供的手提電話已經下載正常的加密貨幣投資應用程式，而事實上該應用程式已被騙徒預先設定虛假連結，令受害人在不知情的情況下，將電子錢包的控制權轉移至騙徒。

當受害人不虞有詐，按照騙徒指示存入資金，騙徒隨即轉走款項，待受害人因為無法提款，才揭發被騙並報案求助。經警方調查後，兩宗案件的受害人分別被捕100多萬元及300多萬元，合共損失金額為430萬元。

西區重案組第一隊高級督察郭愉勤重申，以欺騙手段取得財產是一個嚴重罪行，一經定罪最高可被判處監禁10年。（黃偉民攝）

警方翻查大量閉路電視片段並透過情報分析，鎖定一名犯罪集團的骨幹成員，並且於周一（3日）在其住所拘捕該名67歲女子。她涉嫌在案中負責誘導受害人存款、協助集團操作受害人的電子錢包並盜取內裡的虛擬貨幣。被捕女子現正被扣留調查。案件仍在調查當中，不排除會有更多人被捕。

警方重申，以欺騙手段取得財產是一個嚴重罪行，一經定罪最高可被判處監禁10年。

警方呼籲，市民應防範假租客及假投資，放租時切勿輕信主動提及高回報投資機會的陌生人。同時，市民在任何情況下，切勿將銀行帳戶資料、電子錢包的控制權或密碼交給他人。最後，市民亦不要使用陌生人提供的手提電話，以及使用他人預先安裝的應用程式或連結。

市民如曾遇到類似手法的案件，懷疑被騙，或有任何資料可提供，請即致電3660 6611或9471 3534，與西區警區重案組第一隊聯絡。市民亦可以使用警方的防騙視伏器評估風險APP或致電24小時防騙熱線2-18222作出查詢。