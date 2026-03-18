警首破以加密貨幣呃「保證金」　13人中低息貸款騙局損失$500萬

中區警區刑事部由昨日（17日）起一連兩日進行針對一個本地詐騙集團新型低息貸款騙案行動。行動中，警方以涉嫌「串謀詐騙」拘捕3男3女，年齡介乎29至63歲，當中包括詐騙集團骨幹成員，部分人士涉及三合會背景。



騙徒會要求受害人先繳交「保證金」，方可獲得低息借貸。行動中，警方首次發現詐騙集團要求受害人開設加密貨幣戶口騙取「保證金」，與以往要求受害人以現金去提交保證金或銀行轉帳不同。警方共接獲13名受害人舉報，總損失高達500萬元。



警方檢獲多項文件證物、電腦及犯人衣物。（黃偉民攝）

中區警區刑事總督察許諾表示，由今年2月中開始，警方就針對本案中的本地詐騙集團，一共接獲13名受害人的舉報，損失金額由5萬元去到130萬元不等，總損失高達500萬元。

警方接獲報案後進行大量情報分析，由昨日起一連2日，在全港各區拘捕6名中國籍人士，包括3男3女，年齡介乎 29至63歲。根據警方搜證和分析，被捕人士均有明顯分工，分別負責招募「人頭戶」開設空殼公司、租借辦公室來營運虛假的中介顧問公司，以及招募傀儡戶口。

中區警區刑事重案組第一隊督察姚藹柔表示，重案組探員在詐騙集團辦公室，亦即係所謂的「貸款中介顧問公司」搜查，檢獲多項文件證物及電腦。同時，警方正追尋騙款下落。目前6名被捕人士仍然被拘留調查。

許諾強調，是次行動成功打擊三合會的違法行為和收入來源，警方搜查工作和拘捕行動仍在進行中。

Cold Call扮銀行職員 約受害人到中環辦公室簽約

姚藹柔提到，自今年2月中旬開始，警方接獲多宗舉報，指有騙徒由2025年11月開始以 Cold Call方式假扮銀行職員，推銷低息貸款，誘騙受害人到中環一個假辦公室見面簽約，並要求繳付保證金作資產證明。

騙徒以空殼公司名義租用單位，假扮成中介顧問公司，以假公司卡片去扮成專業人士，並放置數鈔機和以空白文件夾偽裝營運。

過程中，騙徒會要求受害人簽署虛假貸款協議，從而增加可信性。受害人信以為真，向騙徒交出保證金之後，卻沒有收到預期貸款，而該假辦公室亦已人去樓空，受害人最終報警求助。

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綜合13名受害人案件，騙徒有三種收取「保證金」的方法：

第一種現金交收最常見：騙徒會要求受害人親身到辦公室交現金，是次案件有高達130萬元一次過提交的現金。

第二種銀行過數：騙徒會要求受害人以銀行轉帳到傀儡戶口。其中三宗案件中，受害人雖然曾質疑保證金的真確性，但騙徒為了令受害人上當，會將一張期票交予受害人，訛稱稍後時間可以憑票到銀行取回「保證金」，惟最終該張期票是無法兌現。

第三種利用加密貨幣騙取「保證金」：警方指此為新型手法。這是針對較年長或不熟悉科技的人士，騙徒會誘騙受害人開設加密貨幣錢包並交出密碼，指示受害人將「保證金」存入錢包，用作資產證明。最後受害人發現錢包內的加密貨幣在短時間內已被人轉走。警方形容該行騙手法是前所未見。

中區警區刑事總督察許諾（左）和中區警區刑事重案組第一隊督察姚藹柔（右）交代案情。（黃偉民攝）

部分受害人具大專或碩士學歷 包括商人

另外，警方留意到13名受害人的背景廣泛，部分具大專或碩士學歷，當中亦包括無業人士、商人及公司老闆，但仍誤墮騙局。警方相信騙徒主要利用受害人急需周轉資金，以及貪低息的心理行騙。警方呼籲，無論任何背景的人士，如果渴望快速獲利，或心存貪念，都會容易成爲騙徒目標。

警方重申，會依法嚴厲打擊犯罪活動，對任何違法行為零容忍。警方提醒，詐騙與流感病毒一樣，會不斷變種，騙徒手法層出不窮，市民必須要提高警覺，不要亂信他人，尤其是當遇上看似「著數」的事。

警方強調，銀行及正規借貸機構，絕對不會要求市民繳交「保證金」作為借錢條件。 如果市民收到自稱銀行或任何財務公司來電，要主動核實，不要盲從對方指示。如有懷疑，請致電警方防騙易24小時熱線18222。