越南Fun Coffee騙局｜香港警方指截至本周三　涉案損失達1.04億元

聲稱紥根越南的「Fun Coffee」捲入投資騙案，香港警察與澳門司警採取聯合行動，其中香港警方拘捕6名男女涉嫌詐騙，牽涉225宗案件。香港警方昨日（4日）在記者會上指，涉款達9,400萬元。警方於今日傍晚（5日/本周三）更新涉案金額，指截至今日，警方共接獲255宗相關報案，較早前增加30宗，涉案總損失亦增至共約1.04億元。涉案6名被捕人已獲准保釋候查；此外澳門司警則拘捕兩名女子，涉及9宗案件約360萬澳門元。



Fun Coffee網站。（網頁截圖）

警方昨日（4日）在記者會上指，今年（2026年）7月起接獲報案，陸續收到市民報案，稱於2025年7月開始，參加一個名為「Fun Coffee GCM」專案的投資計劃。調查顯示，涉案公司對外聲稱，項目有關研發多功能咖啡設備、咖啡基因研發技術等範疇，並且游說投資者，以虛擬貨幣參加投資計劃，並聲稱投資金額越高、儲存金額時間越長，相對回報越高。

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此外，涉案公司亦透過舉辦投資簡介會、社交聚會及其他宣傳活動接觸市民，游說他們加入有關投資計劃，並鼓勵參與者介紹親友加入，以獲取額外獎賞。當有市民表示有興趣後，涉案人士便會指示他們下載「Fun Coffee」手機應用程式並完成登記，其後按照平台客服指示，將虛擬貨幣轉帳至指定加密貨幣錢包地址，完成充值後，再於應用程式內選擇不同投資方案。

警方透露，有關投資方案包括「啟航」、「成長」及「遠航」三個級別，平台聲稱按投資金額及存放期限提供相應回報。警方分析顯示，相關投資方案聲稱年回報率可達約197%至278%。舉例說，其中一個名為「成長」方案，投資者投入約1萬800個「泰達幣」（ USDT），相等於港幣8.4萬元，存放10日後可獲得約680個「泰達幣」，即港幣5,300元利潤，折算後，年回報率達230%。此外，應用程式亦設有入金獎勵、推薦獎勵、每日簽到等機制，鼓勵投資者持續使用平台及投入更多資金。

2025年12月底，Fun Coffee在西九舉行跑步活動。（Fun Coffee facebook）

警方調查發現，部分投資者主要受到高額回報及熟人介紹所吸引而參與計劃，但當中有好多投資者對涉案公司背景、項目實際運作模式，以及相關投資風險未有充分了解。部分早期投資者曾成功提取小額回報，令他們降低戒心，並進一步增加投資金額。

直至2026年7月20日，「Fun Coffee」手機應用程式突然停止運作，投資者未能透過平台提取已投資款項及聲稱回報。其後，投資者多次嘗試聯絡平台客服，但一直未獲回覆，因而懷疑受騙並向警方報案。

警方透露，有關投資方案包括「啟航」、「成長」及「遠航」三個級別，平台聲稱按投資金額及存放期限提供相應回報。

警方指，其中一宗最大金額涉款達963萬元，受害人為一名51歲人士。對於有藝人曾主持該公司的活動，警方指，調查期間警方一定會聯絡受害人及相關人士，以確定騙案的主腦及扮演的角色。

澳門司法警察局亦就相關案件採取執法行動，以「加重詐騙罪」拘捕2名涉嫌女子。澳門警方至今共接獲9宗相關舉報，涉及損失約360萬澳門元。

警方講述詐騙手法。

藝人阮兆祥出席馬拉松活動主持。（Fun Coffee TikTok）

阮兆祥曾在該公司舉辦的馬拉松活動擔任主持，他昨晚發文表示沒有涉及任何該公司產品介紹或促銷成份：「就今日有關報道我曾參與一個品牌的主持活動，引起身邊好多朋友的關注，就此回應一下，好讓大家安心，該次活動我是被邀出席作為活動主持的身份，據了解該活動性質是一個品牌的員工馬拉松比賽，主持稿件中全以該馬拉松比賽活動為主，並沒有涉及任何該公司產品介紹或促銷成份，完成當日主持工作後，我也沒有再與該品牌有任何工作上的合作及聯繫。在此感謝朋友們的關心。」