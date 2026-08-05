Fun Coffee騙局｜吳傑莊指已接觸約30名苦主　有人稱損失$5000萬

聲稱紥根越南的「Fun Coffee」捲入投資騙案，香港警察與澳門司警採取聯合行動拘捕多人涉嫌詐騙，至今涉225宗案件，涉款達9,400萬元。選委界立法會議員吳傑莊今（5日)表示其團隊已接觸約三十名苦主，年齡層分佈廣，有三十多歲的，也有不少退休人士，有人報稱損失5,000萬元。



吳傑莊今午將與部份苦主代表見傳媒，他指有苦主最初亦對相關投資半信半疑，但有人以層壓式手法，向下線受害者進行重複性疲勞轟炸，更以「保證不輸」作口頭擔保，當受害者初期成功提領數十元回報甚至取回本金後戒備放鬆，再連本帶利注入更多資金。



吳指，正聯同「民間反詐騙大聯盟」為苦主提供搜證支援，他呼籲面對「私人投資」及非持牌機構時投資項目時要保持高度警惕。



選委界立法會議員吳傑莊8月5日指正聯同「民間反詐騙大聯盟」為苦主提供支援。（資料圖片/黃浩謙攝）

Fun Coffee網站。（網頁截圖）

吳傑莊今早在商台節目稱，騙徒最初非以「投資」名目接觸苦主，而是邀請參與體育運動及拍短片，承諾每人每條短片可獲400元，而牽頭招攬的組長可獲3000元獎金，此種透過地區網絡滲透方式令參加者沒介心，到後來有見面會、馬拉松後等活動才正式推出「投資任務」，誘騙市民投入資金。

苦主年齡層分佈廣 吳傑莊稱有人曾向苦主作保證不輸的口頭擔保

吳傑莊指，有受害人初期也有半信半疑，但騙徒以層壓式手法向事主疲勞轟炸，更曾有保證不輸的口頭擔保，有苦主確曾成功提領數十元回報甚至取回本金，但放下戒備連本帶利注入更多資金後，最終受騙。

吳傑莊表示其團隊已接觸約三十名苦主，年齡層分佈廣，有30多歲的，也有逾80歲的，當中有不少退休人士，有人報稱損失5,000萬元。

2025年12月底，Fun Coffee在西九舉行跑步活動。（Fun Coffee facebook）

Fun Coffee 2025年更在各區派傳單，聲稱是宣傳反詐騙。（Fun Coffee Facebook截圖）

2026年7月29日，有苦主一同到警署報警。（資料圖片/黃學潤攝）