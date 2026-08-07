尖沙咀H8壞𨋢｜被逐出酒吧拖馬掃場　21歲新義安男被捕　4男在逃

尖沙咀厚福街食肆林立的「H8」商廈，上周六清晨（8月1日）懷疑有消防花灑頭爆裂，大量積水湧入升降機及機槽，導致全廈3部升降機癱瘓運作，大廈內多間食肆生意大受打擊，即使有餐廳繼續勉強經營，營業額卻暴跌八成。大廈物業管理公司張貼通告，指起因「不排除涉及人為因素」，已報警處理。



消息稱，事件涉及有黑幫新義安背景的21歲黃姓男酒客，黃男和女友在上址樓上吧因感情問題而發生口角，黃男被職員驅逐，懷疑不忿被逐出酒吧，連同4名同黨共5人折返搗亂，離開之際用棒球棍損壞一個灑水頭，導致水流噴出，警方翌日（8月2日）在佐敦拘捕黃男，正追查其餘4名同黨下落。



據了解，上周六（8月1日）較早時間，黃男進入「H8」商廈一間持牌酒吧，其間和女友因感情問題發生爭執後，被職員驅逐，懷疑有人不忿打算報復。

同日早上7時許，黃男及另外4名男子攜帶一支棒球棒再度前往酒吧，店員拒絕他們進入酒吧，雙方在電梯大堂發生爭執，其後黃男和同黨趁有顧客離開酒吧之際，乘機進入酒吧，並進行破壞，他們離開時，在電梯大堂用棒球棍損壞一個灑水頭，導致水流噴出。

H8商廈的3架升降機全數停止服務。有店舖提供優惠予行樓梯登樓幫襯的客人。(羅日昇攝)

該間酒吧的持牌人是一名35歲林姓女子，她當日早上7時46分報案，警方接報到場調查，案件列作「刑事毁壞」，交由油尖警區反三合會行動組第一隊跟進。

警方其後鎖定和通緝5名疑犯，翌日（8月2日）傍晚6時59分左右，警員在佐敦柯士甸道和白加士街交界截停黃男，隨即將他拘捕。

H8商廈的3架升降機全數停止服務。有店家須行樓梯落樓，棄置垃圾。(羅日昇攝)

《香港01》記者昨日（6日）曾到現場視察，發現商廈地面升降機大堂有張貼告示，顯示數間食肆推出優惠自救，包括5樓的壽司店推出全單八折優惠、6樓餐廳向光顧客人贈送飲品或啤酒，以及8樓餐廳提供全單88折優惠等。

其中一間位於8樓、開業數年的食肆，有職員稱生意暴跌八成。他接受訪問時稱，除了減少新鮮食品等來貨數量，亦必須減少兼職人手上班，全職同事則輪流清假，即使上班亦要日日行樓梯，「如果落貨嘅話都要自己搬上去落嚟‥‥‥生意比以前少咗好多啦」又指「即使係打咗折頭，叫客人行樓梯，有啲人都未必肯行啦。」他稱，其他食肆亦有提供折扣、或者贈送飲料等方式「吸客」；但10樓以上食肆因太高，「嗰啲可能就無開門。」

H8商廈的3架升降機全數停止服務。(羅日昇攝)